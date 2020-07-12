Турбодизели для УАЗов и ГАЗелей начали выпускать в Белоруссии

MMZ-4DTI — четырёх­цилиндровый двигатель объёмом 2,1 л, развивающий 74–140 л.с. и 235–330 Нм, в зависи­мости от наличия турбо­наддува, типа топливной аппаратуры и степени форсировки. Мотор разработан для внедорож­ников УАЗ и лёгких коммер­ческих автомобилей ГАЗель.

ММЗ использует топливную аппаратуру чешской компании Motorpal, а блок цилин­дров, распредвал, коленвал и поршни изготав­ливает самостоятельно.

Первое время дизельные моторы серии 4DTI будут пред­лагаться только на вторичном рынке. Агрегаты для первичной комп­лектации в России и ЕАЭС должны соответ­ствовать экологи­ческим требо­ваниям Евро-5. Такой версии пока нет, но её уже готовят к производству.

Первую партию из 100 двигателей приобрела кубинская компания Transimport для установки в старые УАЗ-469, которые эксплуати­руются на территории страны ещё с советских времён.

Первые образцы 4DTI представили в 2015-м, а уже близкие к серийному производ­ству моторы показали на выставке «Агросалон-2018» в Москве.