Турбодизели для УАЗов и ГАЗелей начали выпускать в Белоруссии
Артем Шахнович
Минский моторный завод (ММЗ) запустил производство новых дизельных двигателей 4DTI. Об этом пишет «Российская газета».
MMZ-4DTI — четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,1 л, развивающий 74–140 л.с. и 235–330 Нм, в зависимости от наличия турбонаддува, типа топливной аппаратуры и степени форсировки. Мотор разработан для внедорожников УАЗ и лёгких коммерческих автомобилей ГАЗель.
ММЗ использует топливную аппаратуру чешской компании Motorpal, а блок цилиндров, распредвал, коленвал и поршни изготавливает самостоятельно.
Первое время дизельные моторы серии 4DTI будут предлагаться только на вторичном рынке. Агрегаты для первичной комплектации в России и ЕАЭС должны соответствовать экологическим требованиям
Евро-5.Такой версии пока нет, но её уже готовят к производству.
Первую партию из 100 двигателей приобрела кубинская компания Transimport для установки в старые УАЗ-469, которые эксплуатируются на территории страны ещё с советских времён.
Первые образцы 4DTI представили в
2015-м,а уже близкие к серийному производству моторы показали на выставке «Агросалон-2018» в Москве.
На территории СНГ до сих пор выпускается лишь один дизельный агрегат такого класса — заволжский ЗМЗ-514 (2,2 л, от 98 до 140 л.с., в зависимости от модификации). Этот мотор тоже не соответствует экологическим требованиям
Евро-5и поставляется только на вторичный рынок.