Белорусы придумали родстер-убийцу Теслы

Тесла в 2017 году показала Roadster второго поколения. Он оснащён тремя электро­двига­телями, с помощью которых полноприводный суперкар ускоряется до 97 км/ч за 1,9 секунды. Максимальная скорость модели превысит 400 км/ч, а запас хода составит почти 1000 кило­метров с батареей ёмкостью 250 кВт∙ч.

Начало серийного производства Tesla Roadster заплани­ровано на 2020 год. Компания почти три года собирает предзаказы с депозитом 50000 долларов (3,7 миллиона рублей). Сам электро­мобиль стоит 200 000 долларов (14,9 миллиона рублей).