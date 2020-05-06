Белорусы придумали родстер-убийцу Теслы
Николай Андреев
Национальная академия наук Беларуси (НАН РБ) показала президенту страны Александру Лукашенко проекты электрических машин собственной разработки. Среди них есть родстер, создатели которого уверены, что он сможет конкурировать с электрокарами Tesla. Об этом рассказало агентство «БелТА».
Пока готовы только прототип шасси безымянного родстера и полноразмерный макет кузова. Двухместный электромобиль будет заднеприводным с максимально сдвинутым назад салоном, как у спорткаров с ДВС. По расчётам, родстер сможет разгоняться до
170 км/чи проезжать без подзарядки до 270 километров.
Пока неизвестно, когда закончится разработка белорусского электрического родстера. Нет данных и о том, где могут наладить его производство.
Тесла в 2017 году показала Roadster второго поколения. Он оснащён тремя электродвигателями, с помощью которых полноприводный суперкар ускоряется до
Начало серийного производства Tesla Roadster запланировано на 2020 год. Компания почти три года собирает предзаказы с депозитом 50000 долларов (3,7 миллиона рублей). Сам электромобиль стоит 200 000 долларов (14,9 миллиона рублей).