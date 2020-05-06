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Белорусы придумали родстер-убийцу Теслы

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Николай Андреев

Национальная академия наук Беларуси (НАН РБ) показала президенту страны Александру Лукашенко проекты электри­ческих машин собственной разработки. Среди них есть родстер, создатели которого уверены, что он сможет конкури­ровать с электро­карами Tesla. Об этом рассказало агентство «БелТА».

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  • Пока готовы только прототип шасси безымянного родстера и полно­размерный макет кузова. Двух­местный электро­мобиль будет задне­приводным с максимально сдвинутым назад салоном, как у спорткаров с ДВС. По расчётам, родстер сможет разгоняться до 170 км/ч и проезжать без подзарядки до 270 километров.

  • Пока неизвестно, когда закончится разработка белорус­ского электри­ческого родстера. Нет данных и о том, где могут наладить его производство.

Tesla Roadster
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Tesla Roadster

Тесла в 2017 году показала Roadster второго поколения. Он оснащён тремя электро­двига­телями, с помощью которых полноприводный суперкар ускоряется до 97 км/ч за 1,9 секунды. Максимальная скорость модели превысит 400 км/ч, а запас хода составит почти 1000 кило­метров с батареей ёмкостью 250 кВт∙ч.

Начало серийного производства Tesla Roadster заплани­ровано на 2020 год. Компания почти три года собирает предзаказы с депозитом 50000 долларов (3,7 миллиона рублей). Сам электро­мобиль стоит 200 000 долларов (14,9 миллиона рублей).

У белорусов получится достойный ответ Тесле?

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