Пекинский автосалон пройдёт по графику, но с беспрецедентными мерами безопасности

Пекинский автосалон должен был состояться в апреле, однако из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, выставку пришлось отменить. Решение об этом было принято ещё в феврале, что сделало Пекинский автосалон первой выставкой, пострадавшей от коронавируса. Вторым стал Женевский автосалон, внезапно отменённый в марте за несколько дней до открытия.

Весной были озвучены новые даты проведения мероприятия, и до сих пор они не изменились, хотя до открытия автосалона осталось около месяца. Китайский совет по содействию международной торговле уверяет, что выставка пройдёт по ранее озвученному графику.

Чтобы обезопасить её участников и посетителей, организаторы автосалона примут множественные меры безопасности, суть которых пока не раскрывается. Очевидно, помимо традиционных масочного режима и социальной дистанции будет ограничено и количество визитёров.