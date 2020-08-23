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Пекинский автосалон пройдёт по графику, но с беспрецедентными мерами безопасности

Новости

Дмитрий Елизаров

Международная автомобильная выставка в Пекине состоится в период с 26 сентября по 5 октября: как уточняет Automotive News, новые даты проведения, объявленные в апреле, пока не изменились. Но китайским властям придётся основательно подстраховаться.

  • Пекинский автосалон должен был состояться в апреле, однако из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, выставку пришлось отменить. Решение об этом было принято ещё в феврале, что сделало Пекинский автосалон первой выставкой, пострадавшей от коронавируса. Вторым стал Женевский автосалон, внезапно отменённый в марте за несколько дней до открытия.

  • Весной были озвучены новые даты проведения мероприятия, и до сих пор они не изменились, хотя до открытия автосалона осталось около месяца. Китайский совет по содействию международной торговле уверяет, что выставка пройдёт по ранее озвученному графику.

  • Чтобы обезопасить её участников и посетителей, организаторы автосалона примут множественные меры безопасности, суть которых пока не раскрывается. Очевидно, помимо традиционных масочного режима и социальной дистанции будет ограничено и количество визитёров.

  • Издание уточняет, что за прошлый месяц в Китае фиксировали несколько локальных вспышек коронавируса, в том числе и в Пекине, где заразились не менее 335 человек. Власти города блокировали жилые районы рядом с очагом заражения, а к 6 августа отрапортовали о том, что все инфицированные выздоровели и выписаны из больниц.

Нужны ли автосалоны в нынешних условиях?

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