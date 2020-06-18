Китайская копия Гелика обновилась и получила 280-сильный турбомотор
Николай Андреев
Beijing BJ80 спустя четыре года после начала производства прошёл через первую модернизацию. Рамный внедорожник, который по габаритам и внешности очень похож на Mercedes-Benz
По данным Autohome, главным техническим изменением стало появление трёхлитрового V6 с наддувом мощностью 280 л.с. (420 Н·м). Он сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом с понижающим рядом трансмиссии и двумя механическими блокировками дифференциалов (межосевой и задней).
С новыми пружинами и амортизаторами Beijing BJ80 стал на 20 миллиметров ниже. По словам создателей, внедорожник стал комфортнее на асфальте.
Внешне BJ80 никаких новшеств не получил, а в салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и новый центральный тоннель с компактным селектором «автомата».
Продажи 280-сильного Beijing BJ80 начнутся в Китае в течение лета, но его стоимость пока засекречена. Базовый внедорожник с 2,3-литровой «турбочетвёркой» мощностью 250 л.с. (350 Н·м) от Saab
9-5и шестиступенчатым «автоматом» стоит 298 000 юаней (2,9 миллиона рублей).