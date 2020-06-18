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Китайская копия Гелика обновилась и получила 280-сильный турбомотор

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Николай Андреев

Beijing BJ80 спустя четыре года после начала производ­ства прошёл через первую модерни­зацию. Рамный внедорожник, который по габаритам и внешности очень похож на Mercedes-Benz G-класса, выпускает один из крупнейших китайских концернов BAIC.

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  • По данным Autohome, главным техническим измене­нием стало появление трёх­литрового V6 с наддувом мощностью 280 л.с. (420 Н·м). Он сочетается с восьми­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом с понижающим рядом трансмиссии и двумя механи­ческими блокировками диффе­ренциалов (межосевой и задней).

  • С новыми пружинами и амортизаторами Beijing BJ80 стал на 20 милли­метров ниже. По словам создателей, внедорожник стал комфортнее на асфальте.

  • Внешне BJ80 никаких новшеств не получил, а в салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и новый центральный тоннель с компактным селектором «автомата».

  • Продажи 280-сильного Beijing BJ80 начнутся в Китае в течение лета, но его стоимость пока засекречена. Базовый внедорожник с 2,3-литровой «турбочетвёркой» мощностью 250 л.с. (350 Н·м) от Saab 9-5 и шести­ступен­чатым «автоматом» стоит 298 000 юаней (2,9 миллиона рублей).

Сможете отличить Beijing BJ80 от Mercedes-Benz G-класса?

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