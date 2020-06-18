Китайская копия Гелика обновилась и получила 280-сильный турбомотор

По данным Autohome, главным техническим измене­нием стало появление трёх­литрового V6 с наддувом мощностью 280 л.с. (420 Н·м). Он сочетается с восьми­ступен­чатым «автоматом» и полным приводом с понижающим рядом трансмиссии и двумя механи­ческими блокировками диффе­ренциалов (межосевой и задней).

С новыми пружинами и амортизаторами Beijing BJ80 стал на 20 милли­метров ниже. По словам создателей, внедорожник стал комфортнее на асфальте.

Внешне BJ80 никаких новшеств не получил, а в салоне появились 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и новый центральный тоннель с компактным селектором «автомата».