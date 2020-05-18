Китайский родственник ГАЗ-69 сильно обновился на 56-м году жизни
Николай Андреев
Китайский концерн BAIC провёл масштабную модернизацию внедорожника Beijing BJ212. Модель, созданная на агрегатах советского
Beijing BJ212 увеличили раму, поэтому длина внедорожника выросла с 4070 до 4340 миллиметров, а размер колёсной базы теперь составляет 2460 мм (было 2300 мм). Почти вся прибавка ушла в дополнительное место на втором ряду сидений. Рессоры уступили пружинам, сзади остался неразрезной мост, а спереди появилась независимая подвеска.
Китайский внедорожник получил новую жёсткую металлическую крышу, но в армейском варианте он всё ещё доступен со складным тканевым верхом. Вдобавок у модели теперь есть датчики давления в шинах, новый трёхспицевый руль и панель приборов с небольшим дисплеем.
На BJ212 устанавливается бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Н·м), разработанный совместно с Mitsubishi Motors. Двигатель идёт в паре с пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.
В Китае продажи модернизированного Beijing BJ212 начнутся в ближайшее время, но стоимость внедорожника пока не названа. До обновления за него просили минимум 77 700 юаней (800 тысяч рублей).