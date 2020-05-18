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Китайский родственник ГАЗ-69 сильно обновился на 56-м году жизни

Новости

Николай Андреев

Китайский концерн BAIC провёл масштабную модерни­зацию внедорож­ника Beijing BJ212. Модель, созданная на агрегатах советского ГАЗ-69, непрерывно выпускается с 1965 года, и до 2008 года её закупала армия Китая. Об этом сообщил Autohome.

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  • Beijing BJ212 увеличили раму, поэтому длина внедорож­ника выросла с 4070 до 4340 милли­метров, а размер колёсной базы теперь составляет 2460 мм (было 2300 мм). Почти вся прибавка ушла в дополни­тельное место на втором ряду сидений. Рессоры уступили пружинам, сзади остался неразрезной мост, а спереди появи­лась независимая подвеска.

  • Китайский внедорожник получил новую жёсткую металли­ческую крышу, но в армейском варианте он всё ещё доступен со складным тканевым верхом. Вдобавок у модели теперь есть датчики давления в шинах, новый трёхспицевый руль и панель приборов с небольшим дисплеем.

  • На BJ212 устанавливается бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Н·м), разрабо­танный совместно с Mitsubishi Motors. Двигатель идёт в паре с пятиступен­чатой «механикой» и полным приводом.

  • В Китае продажи модернизированного Beijing BJ212 начнутся в ближайшее время, но стоимость внедорож­ника пока не названа. До обнов­ления за него просили минимум 77 700 юаней (800 тысяч рублей).

Beijing BJ212 или УАЗ Хантер?

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