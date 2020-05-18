Китайский родственник ГАЗ-69 сильно обновился на 56-м году жизни

Beijing BJ212 увеличили раму, поэтому длина внедорож­ника выросла с 4070 до 4340 милли­метров, а размер колёсной базы теперь составляет 2460 мм (было 2300 мм). Почти вся прибавка ушла в дополни­тельное место на втором ряду сидений. Рессоры уступили пружинам, сзади остался неразрезной мост, а спереди появи­лась независимая подвеска.

Китайский внедорожник получил новую жёсткую металли­ческую крышу, но в армейском варианте он всё ещё доступен со складным тканевым верхом. Вдобавок у модели теперь есть датчики давления в шинах, новый трёхспицевый руль и панель приборов с небольшим дисплеем.

На BJ212 устанавливается бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. (200 Н·м), разрабо­танный совместно с Mitsubishi Motors. Двигатель идёт в паре с пятиступен­чатой «механикой» и полным приводом.