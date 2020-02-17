Пекинский автосалон перенесли из-за коронавируса
Николай Андреев
Международный автосалон в Пекине отложен на неопределённый срок из-за распространения в Китае коронавируса. Выставка должна была пройти с 21 по 30 апреля.
Из-за карантина в настоящее время простаивают многие китайские заводы, связанные с производством автомобилей, переносятся спортивные мероприятия в стране. Подробнее об этом можно узнать в нашей хронике.
Организаторы Пекинского автосалона приняли решение о переносе выставки, руководствуясь профилактикой коронавируса и заботой о здоровье гостей и участников выставки.
На автосалоне 2020 года планировалось представить более 80 новинок. Новая дата открытия выставки пока не определена.
Пекинский автосалон проводится с 1990 года раз в два года, чередуясь с Шанхайским моторшоу. Выставка в Пекине считается одним из крупнейших мероприятий в мире, наряду с автосалонами в Женеве, Париже/Франкфурте и в Нью-Йорке.
О возможном переносе или отмене международной выставки в Женеве, которая откроется уже 3 марта, информации пока нет. Молчат и организаторы автосалона в Нью-Йорке, который должен пройти в первых числах апреля.