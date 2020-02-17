Пекинский автосалон перенесли из-за коронавируса

Международный автосалон в Пекине отложен на неопреде­лённый срок из-за распро­странения в Китае корона­вируса. Выставка должна была пройти с 21 по 30 апреля.

Из-за карантина в настоящее время простаивают многие китайские заводы, связан­ные с производ­ством автомо­билей, пере­носятся спортивные меро­приятия в стране. Подробнее об этом можно узнать в нашей хронике.