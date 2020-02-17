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Пекинский автосалон перенесли из-за коронавируса

Новости

Николай Андреев

Международный автосалон в Пекине отложен на неопреде­лённый срок из-за распро­странения в Китае корона­вируса. Выставка должна была пройти с 21 по 30 апреля.

Из-за карантина в настоящее время простаивают многие китайские заводы, связан­ные с производ­ством автомо­билей, пере­носятся спортивные меро­приятия в стране. Подробнее об этом можно узнать в нашей хронике.

  • Организаторы Пекинского автосалона приняли решение о переносе выставки, руковод­ствуясь профи­лактикой коронавируса и заботой о здоровье гостей и участников выставки. 

  • На автосалоне 2020 года планиро­валось представить более 80 новинок. Новая дата открытия выставки пока не определена.

  • Пекинский автосалон проводится с 1990 года раз в два года, чередуясь с Шанхайским моторшоу. Выставка в Пекине считается одним из крупнейших меро­приятий в мире, наряду с авто­салонами в Женеве, Париже/Франк­фурте и в Нью-Йорке.

  • О возможном переносе или отмене между­народной выставки в Женеве, которая откроется уже 3 марта, информации пока нет. Молчат и организа­торы автосалона в Нью-Йорке, который должен пройти в первых числах апреля.

Стоит ли организаторам выставок в Женеве и Нью-Йорке последовать примеру?

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