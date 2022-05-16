Бренд Beijing показал пятиметровый гибридный внедорожник BJ60

Габариты BJ60 составляют 5020 миллиметров в длину, 1955 в ширину и 1925 в высоту при колёсной базе 2820 миллиметров. Официальных п одробностей о силовых установках модели нет. Точно появится бензоэлектрическая версия с разгоном до сотни около шести секунд и запасом хода около 1000 километров. Вряд ли такая модификация будет единственной в гамме, но, скорее всего, окажется наиболее мощной.