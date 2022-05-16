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Бренд Beijing показал пятиметровый гибридный внедорожник BJ60

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Кирилл Малышев

Компания Beijing обнародовала первые официальные снимки модели BJ60. Полноразмерный внедорожник получит блокировки трёх дифференциалов и мощную гибридную версию, пишет Autohome.

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  • Габариты BJ60 составляют 5020 миллиметров в длину, 1955 в ширину и 1925 в высоту при колёсной базе 2820 миллиметров. Официальных подробностей о силовых установках модели нет. Точно появится бензоэлектрическая версия с разгоном до сотни около шести секунд и запасом хода около 1000 километров. Вряд ли такая модификация будет единственной в гамме, но, скорее всего, окажется наиболее мощной.
  • У внедорожника будут подключаемый полный привод, блокировки межосевого и обоих межколёсных дифференциалов, «ползущий» режим для поддержания минимальной скорости на бездорожье и ездовые настройки под разные типы покрытия под колёсами.
  • Внедорожник обут в 20-дюймовые колёсные диски, имеет светодиодные фары со сложным узором габаритных огней. Салон предложат в двух- и трёхрядной конфигурациях. В числе опций есть проекционный дисплей, цифровая приборная панель, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, амбиентная подсветка с 256 оттенками, обогрев и вентиляция передних сидений.

Стоимость и дата старта продаж пока не названы. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником BJ40, который напоминает американский Jeep Wrangler, и BJ80, получившим прозвище «китайский Гелендваген». Цены на них стартуют от 169 900 (25 тысяч долларов) и от 298 000 юаней (48 тысяч долларов) соответственно.

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