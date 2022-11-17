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Марка Beijing начала в Китае продажи внедорожника BJ60 по цене УАЗ Патриот
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Дмитрий Елизаров

Китайская компания Beijing запустила производство внедорожника BJ60, официально представленного летом нынешнего года. Как пишет CarNewChina, одновременно открыт приём заказов. Пятиметровый внедорожник, внешне напоминающий Land Cruiser с «лицом» Jeep Grand Cherokee, стоит в Китае минимум 239 800 юаней. Это примерный эквивалент 2 миллионов рублей или средней цены нового УАЗ Патриот на Авто.ру.

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  • При габаритах 5040х1955х1925 миллиметров и колёсной базе 2820 миллиметров Beijing BJ60 может быть как пяти-, так и семиместным. Максимально доступный объём багажника — 1836 литров.
  • На этапе старта продаж внедорожнику доступна только одна силовая установка. Это двухлитровый турбомотор в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, развивающий 266 л.с. и 406 Нм крутящего момента. Работает он вместе с восьмидиапазонным «роботом» и системой полного привода с «понижайкой», ездовая электроника имеет девять режимов работы. До 100 км/ч Beijing BJ60 разгонится за 6 секунд.
  • В зависимости от комплектации новинка может быть оснащена кожаной отделкой, цифровым зеркалом заднего вида, 12 динамиками с усилителем и панорамным люком. Медиасистема включает в себя два экрана на 10,25 и 12,8 дюйма и снабжена голосовым помощником. Ещё одна небольшая сенсорная панель диагональю 2 дюйма играет роль кнопки запуска двигателя, но помимо этого может отображать температуру воздуха или текущее время. Доступны также вентиляция сидений и дополнительный топливный бак на 35 литров.

Ранее марка представила экстремальную версию более компактного внедорожника BJ40. Её назвали Kekexili в честь одного из районов Тибета, а отличительной чертой новинки стала подготовка к дальним экспедициям за счёт множества дополнительных аксессуаров.

Как считаете, адекватная цена?

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