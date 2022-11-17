Марка Beijing начала в Китае продажи внедорожника BJ60 по цене УАЗ Патриот

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Китайский Beijing BJ60 всё же оказался рамным внедорожником
Россия нарастила поставки автомобилей из Японии на 21 процент в октябре
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Beijing запустила производство внедорожника BJ60, официально представленного летом нынешнего года. Как пишет CarNewChina, одновременно открыт приём заказов. Пятиметровый внедорожник, внешне напоминающий Land Cruiser с «лицом» Jeep Grand Cherokee, стоит в Китае минимум 239 800 юаней. Это примерный эквивалент 2 миллионов рублей или средней цены нового УАЗ Патриот на Авто.ру.
Ранее марка представила экстремальную версию более компактного внедорожника BJ40. Её назвали Kekexili в честь одного из районов Тибета, а отличительной чертой новинки стала подготовка к дальним экспедициям за счёт множества дополнительных аксессуаров.