Марка Beijing начала в Китае продажи внедорожника BJ60 по цене УАЗ Патриот

В зависимости от комплектации новинка может быть оснащена кожаной отделкой, цифровым зеркалом заднего вида, 12 динамиками с усилителем и панорамным люком. Медиасистема включает в себя два экрана на 10,25 и 12,8 дюйма и снабжена голосовым помощником. Ещё одна небольшая сенсорная панель диагональю 2 дюйма играет роль кнопки запуска двигателя, но помимо этого может отображать температуру воздуха или текущее время. Доступны также вентиляция сидений и дополнительный топливный бак на 35 литров.