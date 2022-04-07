Китайский бренд Beijing готовит рамный внедорожник с тремя блокировками

- При длине 5020 миллиметров, ширине 1955 мм, высоте 1925 мм и колёсной базе 2800 мм BJ60 относится к полноразмерным рамным внедорожникам. Индекс указывает на позицию машины в иерархии бренда. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником BJ40, который напоминает американский Jeep Wrangler, и BJ80, получившим прозвище «китайский Гелендваген».
- Технических подробностей о новинке немного. В трансмиссии BJ60 предусмотрены блокировки всех трёх дифференциалов: межосевого, переднего и заднего межколёсных. В гамме будет гибридная версия с разгоном до сотни за 6 секунд и запасом хода около 1000 километров.
- Фишкой модели,
судя по появлявшимся ранее тизерам, станет используемая в качестве дневных ходовых огней решётка радиатора. В неё же интегрируют фары, при этом ещё две секции будут гореть ниже, в
бампере.
- Фотографий интерьера
пока нет. Снаружи видны характерные для автомобилей этого сегмента решения:
запаска на пятой двери, массивные подножки. По китайской традиции кузов модели имеет большое количество хромированных элементов. Из-под камуфляжа блестят молдинги дверей, окантовка боковых окон,
дверные ручки, накладка заднего бампера.
Ранее в Китае стартовали продажи одноклассника Beijing BJ60. Внедорожник Tank 500 длиной 5070 миллиметров оснащён
трёхлитровым V6 мощностью 354 лошадиные силы, имеет клиренс 224 миллиметра, три ряда сидений и
множество современных опций. Стоит машина от 53 тысяч долларов.