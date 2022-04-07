Китайский бренд Beijing готовит рамный внедорожник с тремя блокировками

BJ60 относится к полноразмерным рамным внедорожникам. Индекс указывает на позицию машины в иерархии бренда. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником

При длине 5020 миллиметров, ширине 1955 мм, высоте 1925 мм и колёсной базе 2800 мм BJ60 относится к полноразмерным рамным внедорожникам. Индекс указывает на позицию машины в иерархии бренда. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником