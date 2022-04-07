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Китайский бренд Beijing готовит рамный внедорожник с тремя блокировками

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Кирилл Малышев

Китайская марка Beijing (входит в состав корпорации BAIC) готовит рамный внедорожник BJ60. Машину показали в камуфляжной раскраске не только на фото, но и выставив несколько экземпляров на улицах китайских городов.

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  • При длине 5020 миллиметров, ширине 1955 мм, высоте 1925 мм и колёсной базе 2800 мм BJ60 относится к полноразмерным рамным внедорожникам. Индекс указывает на позицию машины в иерархии бренда. Новинка займёт ценовую нишу между внедорожником BJ40, который напоминает американский Jeep Wrangler, и BJ80, получившим прозвище «китайский Гелендваген».
  • Технических подробностей о новинке немного. В трансмиссии BJ60 предусмотрены блокировки всех трёх дифференциалов: межосевого, переднего и заднего межколёсных. В гамме будет гибридная версия с разгоном до сотни за 6 секунд и запасом хода около 1000 километров.
  • Фишкой модели, судя по появлявшимся ранее тизерам, станет используемая в качестве дневных ходовых огней решётка радиатора. В неё же интегрируют фары, при этом ещё две секции будут гореть ниже, в бампере.
  • Фотографий интерьера пока нет. Снаружи видны характерные для автомобилей этого сегмента решения: запаска на пятой двери, массивные подножки. По китайской традиции кузов модели имеет большое количество хромированных элементов. Из-под камуфляжа блестят молдинги дверей, окантовка боковых окон, дверные ручки, накладка заднего бампера.

Ранее в Китае стартовали продажи одноклассника Beijing BJ60. Внедорожник Tank 500 длиной 5070 миллиметров оснащён трёхлитровым V6 мощностью 354 лошадиные силы, имеет клиренс 224 миллиметра, три ряда сидений и множество современных опций. Стоит машина от 53 тысяч долларов.

Купили бы рамный внедорожник из Китая?

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