Beijing BJ60 оказался кроссовером с возможностями серьёзного внедорожника

При отсутствии рамы машину записывают в кроссоверы, а не во внедорожники. Однако с

BJ

60 не всё так однозначно. Полный привод у него подключается жёстко, по схеме part-time. Есть понижающая передача, блокировки переднего и заднего межколёсного дифференциалов и система выбора из девяти ездовых режимов. С таким набором Beijing заслуживает звания настоящего внедорожника.