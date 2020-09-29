Китайский Аурус, внедорожник-лимузин, «Собака» для оффроуда и другие новинки Пекинского автосалона

Азиатского конкурента «длинных» BMW 7-Series и Mercedes-Maybach (да и нашего Ауруса) можно смело считать брил­лиантом Пекина-2020. Да и как иначе? Перед нами топовая гражданская модель топового китайского автомо­бильного бренда в своей топовой 5,4-метровой long-версии. Хром, двуцветный окрас, 20 лишних санти­метров простран­ства для ног и капитанские кресла, само собой, прилагаются.

Как и дизайн от Джайлса Тейлора, ранее чертив­шего лаконичные линии для Rolls-Royce. При не подтверж­дённой пока цене в 600 000 юаней (6,8 млн. ₽) H9 должен стать первым люкс-лимузином Hongqi, доступным простым смертным. Прежде завод «Красное знамя» строил басно­словно дорогие машины для партийной верхушки КНР, не обращая внимания на обеспе­ченную публику «из народа».

Правда, на «царский» V12 под капотом рассчиты­вать всё же не стоит: Hongqi H9+ оснащён более скромным трёх­литровым турбомотором V6 мощностью 283 лошадиные силы.