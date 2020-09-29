Краб, прыжки и прозрачные машины: 5 функций для бездорожья, о которых вы не знали

Китайский Аурус, внедорожник-лимузин, «Собака» для оффроуда и другие новинки Пекинского автосалона

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Константин Новацкий

В Пекине снова открылся — невероятно! — авто­мобильный салон в классическом формате. С настоящими новинками, реальными посети­телями и живым интересом к машинам. Как в старые добрые докаран­тинные времена... Среди азиатских премьер есть громкие названия, крутые дизайн-концепты и знакомые лица под новыми именами. Рассказы­ваем про самые яркие машины пекинской ярмарки.

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Hongqi H9+

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Азиатского конкурента «длинных» BMW 7-Series и Mercedes-Maybach (да и нашего Ауруса) можно смело считать брил­лиантом Пекина-2020. Да и как иначе? Перед нами топовая гражданская модель топового китайского автомо­бильного бренда в своей топовой 5,4-метровой long-версии. Хром, двуцветный окрас, 20 лишних санти­метров простран­ства для ног и капитанские кресла, само собой, прилагаются. 

Как и дизайн от Джайлса Тейлора, ранее чертив­шего лаконичные линии для Rolls-Royce. При не подтверж­дённой пока цене в 600 000 юаней (6,8 млн. ₽) H9 должен стать первым люкс-лимузином Hongqi, доступным простым смертным. Прежде завод «Красное знамя» строил басно­словно дорогие машины для партийной верхушки КНР, не обращая внимания на обеспе­ченную публику «из народа». 

Правда, на «царский» V12 под капотом рассчиты­вать всё же не стоит: Hongqi H9+ оснащён более скромным трёх­литровым турбомотором V6 мощностью 283 лошадиные силы.

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Hongqi HS7+

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Ещё один большой «плюс» от бренда Hongqi — удлинён­ная версия премиум-кроссовера HS7 в статусе серийной модели. Как и лимузин H9+, внедорожную новинку будут собирать по спецзаказам; это добавляет и без того богатому образу ещё немного элитар­ности. В сравнении с пяти­метровой базовой моделью пекинская новинка удлинена ещё на полметра. 

Крыша над головами пассажиров поднялась на девять санти­­метров, задний диван уступил место паре раздельных кресел, водитель­скую и пассажирскую зоны отсекла пере­городка, а в отделку интерьера обильно просочилась позолота. Удиви­тельно, что речь идёт о заводской моди­фикации авто­мобиля, без участия тюнинг-ателье или спецов по VIP-кастомайзингу!

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Honda SUV e

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Так и есть: SUV e — это название. Новенький концепт пожаловал в Пекин с намёком: вскоре в гамме Honda появится электриче­ская модель специально для китайского рынка. Правда, дверей у серийной машины на новой платформе будет больше: пять вместо трёх. Живая новинка получит умный гаджети­зиро­ванный интерьер с обнов­лением софта по воздуху, а главное — очень крутой дизайн, не похожий на всё то, что выходит в свет под маркой Honda. Ожидаемое время прибытия серийного электро­кроссовера — осень 2021 года. За произ­водство возьмётся совместное пред­приятие GAC-Honda.

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Bestune E01

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Электрическая новинка от бренда FAW старается быть максимально атипичным «китайцем»: стильный электриче­ский кроссовер с лаконичной европейской внешностью, неожиданно мощным 140-кило­ваттным мотором (ранее заявлялся 60-кило­ваттный), достойным запасом хода в 450 кило­метров и щедрой порцией электроники. 

Внутри можно наблюдать три экрана с почти мерседе­совской организацией простран­ства. За взаимо­действие с авто­мобилем отвечает искус­ственный интеллект с большим талантом к распо­знаванию лиц, жестов, касаний и эмоций. Если в салоне воцарится напряжённая атмо­сфера, система подберёт мелодичный трек для разрядки и активирует ароматизатор.

Для китайской публики E01 стал доступен ещё в первой половине августа, когда открылись предзаказы. Сегодня электрический Bestune официально оценивается в 197 000 — 228 800 юаней (2,3–2,7 млн. ₽).

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Foton General G9

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В облике этого среднеразмерного пикапа хватает стран­ностей, и самая очевидная — это лицо от американ­ского Ford F-150. Однако «Дженерал» скорее играется с отсылками к другим маркам, оставаясь само­стоятельной моделью. В октябре станут доступны две серийные моди­фикации: гражданская и внедорожная, с внушитель­ным перечнем внешних доработок. 

Под капотом General G9 будут стоять как наддувные дизельные моторы (объёмом 2,0 и 2,5 литра), так и бензиновые. Последний развивает 238 лошадиных сил (390 Нм) и работает в связке с восьмиступен­чатым «автоматом» ZF. Известны и цены: базовый пикап можно будет приобрести за 129 800 юаней (1,5 млн. ₽).

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Ora Black Cat Speedster

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Китайцы из электрического суббренда Great Wall любят котиков: вслед за премьерой компактного электро­хэтча Ora Black Cat с дизайном в духе 60-х и лаконичного Mini-подобного Good Cat родилась ещё более смелая версия — без крыши, с мягкой лавкой вместо передних кресел. 

Спидстер на базе ситикара R1 (он же Black Cat) интересен почти с любого ракурса: любопытна классиче­ская передняя часть (привет, Honda e!), забавны горбы-обтекатели за головами пассажиров, весьма непривычен профиль без лобового стекла. 

К сожалению, помимо созерцания автомо­бильной милоты Ora не предлагает других занятий — пекинская новинка созда­валась как шоукар без перспектив уйти в серию. В отличие от хэтчбека, который можно купить за 69 000 юаней (807 000 ₽).

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Haval Big Dog

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От «чёрных кошек» — к «большим собакам». Пока один суб­бренд концерна Great Wall упраж­няется с кошачьими, второй выкаты­вает готовый к продажам внедорож­ник Da gou или Big Dog — с брутальным лицом работы экс-дизайнера Land Rover. 

Всё начнётся со 120 000 юаней (1,4 млн. ₽) за базовую моно­приводную версию с турбо­мотором в 1,5 литра — а за 143 000 (1,7 млн. ₽) будет доступен топовый двух­литровый вариант с полным приводом и блоки­ровками дифферен­циалов. Кроме того, для Big Dog преду­смотрен обширный набор внедорожных аксес­суаров — от кенгурят­ника и лифта подвески до лебёдки и подвеса для запаски.

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Great Wall Futurist

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Ещё одна пекинская новинка от гиганта Great Wall носит статус чистого концепта. Причём чистота прослежи­вается не только в отрыве от конвейер­ной реаль­ности, но и в дизайне. В облике седана много приятного ретро (включая явно советское), коли­чество линий и элементов отделки сведено к минимуму, а салон стал местом смешения классики и модерна: хороши и отсылки к шести­десятым, и современные элементы вроде центрального экрана.

Для Great Wall было важно заявить новую платформу Lemon: на этой модульной «тележке» можно создавать как обычные серийные машины с ДВС, так и гибриды, модели с водо­родными установками, а также сто­процентные электро­кары. Futurist как раз относится к последним: под кузовными панелями скрыта беско­бальтовая батарея, способная обеспечить 700 километров запаса хода.

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Audi Q5L Sportback

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Удлинённые версии среднеразмерных и даже компактных зарубежных моделей — то, чем китайский рынок интересен помимо электриче­ских новинок и машин-копий. Вот, например, 4,8-метровый купе­образный кроссовер Audi. За счёт «тележки» от азиатской версии Q5L прибавка к длине составила почти девять сантиметров. 

В салоне преобладает модный красный цвет, сидя на диване можно закинуть ногу на ногу, при этом купе­образный профиль кажется таким же гармоничным, как у исходного «немца». Продажи длинного Sportback в Китае начнутся в первой половине следующего года, одно­временно с выходом на рынок обычной, «короткой» версии для остального мира. Никаких опозданий.

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Ford Equator

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Ещё одна, чисто китайская новинка от некитайской марки — семи­местный кроссовер Ford. Крупную пяти­метровую модель будут производить на совместном пред­приятии JMC-Ford, а помимо семейного варианта с тремя рядами кресел на рынке появятся пяти­местные версии Equator, а также вариант с двумя раздель­ными креслами второго ряда. 

Всё это хозяйство будет приводиться в движение безальтер­нативной силовой установкой EcoBoost объёмом два литра и мощностью 224 «лошади». Полный привод предложен как опциональный. Старт продаж «Экватора» намечен на первые месяцы 2021 года.

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Trumpchi Enpulse

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Бренд Trumpchi в России известен разве что фанатам китайских авто­мобилей и экспертам по AliExpress. Однако марка принад­лежит компании GAC, которая прямо сейчас ведёт активную борьбу за сердца отече­ственных автомо­билистов. Ну так вот: автопроиз­водитель показал на моторшоу эффектный родстер Enpulse.

Перед вам — 100-процентный шоукар, никаких серийных перс­пектив у двухдверки нет. Настолько, что никакой информации о силовой установке прототипа в GAC и Trumphi не предо­ставили. Зато у модного родстера есть вполне функци­ональный салон с множе­ством экранов, прозрачной приборкой и... розовыми ремнями безопасности.

Соскучились по живому формату автосалонов?

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