Китайский Аурус, внедорожник-лимузин, «Собака» для оффроуда и другие новинки Пекинского автосалона
Константин Новацкий
В Пекине снова открылся — невероятно! — автомобильный салон в классическом формате. С настоящими новинками, реальными посетителями и живым интересом к машинам. Как в старые добрые докарантинные времена... Среди азиатских премьер есть громкие названия, крутые дизайн-концепты и знакомые лица под новыми именами. Рассказываем про самые яркие машины пекинской ярмарки.
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Hongqi H9+
Азиатского конкурента «длинных» BMW
Как и дизайн от Джайлса Тейлора, ранее чертившего лаконичные линии для Rolls-Royce. При не подтверждённой пока цене в 600 000 юаней (6,8 млн. ₽) H9 должен стать первым люкс-лимузином Hongqi, доступным простым смертным. Прежде завод «Красное знамя» строил баснословно дорогие машины для партийной верхушки КНР, не обращая внимания на обеспеченную публику «из народа».
Правда, на «царский» V12 под капотом рассчитывать всё же не стоит: Hongqi H9+ оснащён более скромным трёхлитровым турбомотором V6 мощностью 283 лошадиные силы.
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Hongqi HS7+
Ещё один большой «плюс» от бренда Hongqi — удлинённая версия премиум-кроссовера HS7 в статусе серийной модели. Как и лимузин H9+, внедорожную новинку будут собирать по спецзаказам; это добавляет и без того богатому образу ещё немного элитарности. В сравнении с пятиметровой базовой моделью пекинская новинка удлинена ещё на полметра.
Крыша над головами пассажиров поднялась на девять сантиметров, задний диван уступил место паре раздельных кресел, водительскую и пассажирскую зоны отсекла перегородка, а в отделку интерьера обильно просочилась позолота. Удивительно, что речь идёт о заводской модификации автомобиля, без участия тюнинг-ателье или спецов по VIP-кастомайзингу!
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Honda SUV e
Так и есть: SUV e — это название. Новенький концепт пожаловал в Пекин с намёком: вскоре в гамме Honda появится электрическая модель специально для китайского рынка. Правда, дверей у серийной машины на новой платформе будет больше: пять вместо трёх. Живая новинка получит умный гаджетизированный интерьер с обновлением софта по воздуху, а главное — очень крутой дизайн, не похожий на всё то, что выходит в свет под маркой Honda. Ожидаемое время прибытия серийного электрокроссовера — осень 2021 года. За производство возьмётся совместное предприятие GAC-Honda.
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Bestune E01
Электрическая новинка от бренда FAW старается быть максимально атипичным «китайцем»: стильный электрический кроссовер с лаконичной европейской внешностью, неожиданно мощным 140-киловаттным мотором (ранее заявлялся
Внутри можно наблюдать три экрана с почти мерседесовской организацией пространства. За взаимодействие с автомобилем отвечает искусственный интеллект с большим талантом к распознаванию лиц, жестов, касаний и эмоций. Если в салоне воцарится напряжённая атмосфера, система подберёт мелодичный трек для разрядки и активирует ароматизатор.
Для китайской публики E01 стал доступен ещё в первой половине августа, когда открылись предзаказы. Сегодня электрический Bestune официально оценивается в 197 000 — 228 800 юаней (2,3–2,7 млн. ₽).
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Foton General G9
В облике этого среднеразмерного пикапа хватает странностей, и самая очевидная — это лицо от американского Ford
Под капотом General G9 будут стоять как наддувные дизельные моторы (объёмом 2,0 и 2,5 литра), так и бензиновые. Последний развивает 238 лошадиных сил (390 Нм) и работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Известны и цены: базовый пикап можно будет приобрести за 129 800 юаней (1,5 млн. ₽).
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Ora Black Cat Speedster
Китайцы из электрического суббренда Great Wall любят котиков: вслед за премьерой компактного электрохэтча Ora Black Cat с дизайном в духе
Спидстер на базе ситикара R1 (он же Black Cat) интересен почти с любого ракурса: любопытна классическая передняя часть (привет, Honda e!), забавны горбы-обтекатели за головами пассажиров, весьма непривычен профиль без лобового стекла.
К сожалению, помимо созерцания автомобильной милоты Ora не предлагает других занятий — пекинская новинка создавалась как шоукар без перспектив уйти в серию. В отличие от хэтчбека, который можно купить за 69 000 юаней (807 000 ₽).
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Haval Big Dog
От «чёрных кошек» — к «большим собакам». Пока один суббренд концерна Great Wall упражняется с кошачьими, второй выкатывает готовый к продажам внедорожник Da gou или Big Dog — с брутальным лицом работы экс-дизайнера Land Rover.
Всё начнётся со 120 000 юаней (1,4 млн. ₽) за базовую моноприводную версию с турбомотором в 1,5 литра — а за 143 000 (1,7 млн. ₽) будет доступен топовый двухлитровый вариант с полным приводом и блокировками дифференциалов. Кроме того, для Big Dog предусмотрен обширный набор внедорожных аксессуаров — от кенгурятника и лифта подвески до лебёдки и подвеса для запаски.
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Great Wall Futurist
Ещё одна пекинская новинка от гиганта Great Wall носит статус чистого концепта. Причём чистота прослеживается не только в отрыве от конвейерной реальности, но и в дизайне. В облике седана много приятного ретро (включая явно советское), количество линий и элементов отделки сведено к минимуму, а салон стал местом смешения классики и модерна: хороши и отсылки к шестидесятым, и современные элементы вроде центрального экрана.
Для Great Wall было важно заявить новую платформу Lemon: на этой модульной «тележке» можно создавать как обычные серийные машины с ДВС, так и гибриды, модели с водородными установками, а также стопроцентные электрокары. Futurist как раз относится к последним: под кузовными панелями скрыта бескобальтовая батарея, способная обеспечить 700 километров запаса хода.
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Audi Q5L Sportback
Удлинённые версии среднеразмерных и даже компактных зарубежных моделей — то, чем китайский рынок интересен помимо электрических новинок и машин-копий. Вот, например, 4,8-метровый купеобразный кроссовер Audi. За счёт «тележки» от азиатской версии Q5L прибавка к длине составила почти девять сантиметров.
В салоне преобладает модный красный цвет, сидя на диване можно закинуть ногу на ногу, при этом купеобразный профиль кажется таким же гармоничным, как у исходного «немца». Продажи длинного Sportback в Китае начнутся в первой половине следующего года, одновременно с выходом на рынок обычной, «короткой» версии для остального мира. Никаких опозданий.
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Ford Equator
Ещё одна, чисто китайская новинка от некитайской марки — семиместный кроссовер Ford. Крупную пятиметровую модель будут производить на совместном предприятии JMC-Ford, а помимо семейного варианта с тремя рядами кресел на рынке появятся пятиместные версии Equator, а также вариант с двумя раздельными креслами второго ряда.
Всё это хозяйство будет приводиться в движение безальтернативной силовой установкой EcoBoost объёмом два литра и мощностью 224 «лошади». Полный привод предложен как опциональный. Старт продаж «Экватора» намечен на первые месяцы 2021 года.
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Trumpchi Enpulse
Бренд Trumpchi в России известен разве что фанатам китайских автомобилей и экспертам по AliExpress. Однако марка принадлежит компании GAC, которая прямо сейчас ведёт активную борьбу за сердца отечественных автомобилистов. Ну так вот: автопроизводитель показал на моторшоу эффектный родстер Enpulse.
Перед вам — 100-процентный шоукар, никаких серийных перспектив у двухдверки нет. Настолько, что никакой информации о силовой установке прототипа в GAC и Trumphi не предоставили. Зато у модного родстера есть вполне функциональный салон с множеством экранов, прозрачной приборкой и... розовыми ремнями безопасности.