На продажу выставлен необычный VW Beetle с турбиной и игровой приставкой

Игровая приставка подключена к установ­лен­ному в централь­ной консоли «Жука» головному устрой­ству от Alpine, а озвучи­вает происходящее кастомная акустиче­ская система на компо­нентах Polk Audio с двумя сабвуферами и неоновой подсветкой. Кроме того, в медиа­систему входит камера заднего вида. В салоне также установ­лены «ковши» Momo с кожаной отделкой, допол­нитель­ные приборы и дуга безопас­ности между передними и задними сиденьями.

Двигатель помимо турбины оснащён интеркулером и выхлопной системой Supersprint. Отдача мотора не называется, в заводском испол­нении этот двигатель развивал 114 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Ходовая часть авто­мобиля доработана при помощи спортивных компонентов в подвеске, тормозов от Audi и колёсных дисков TSW.

Пробег автомобиля составляет 35 700 километров. При этом оценён моди­фи­циро­ванный Beetle на данный момент относи­тельно недорого — в 3500 долларов (около 260 тысяч рублей, что сравнимо со стоимостью подер­жанной Lada Granta). Возможно, низкая цена связана с имеющи­мися у «Жука» поврежде­ниями лако­красочного покрытия и отделки интерьера. Впрочем, до конца торгов ещё 4 дня.