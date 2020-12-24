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На продажу выставлен необычный VW Beetle с турбиной и игровой приставкой

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Дмитрий Елизаров

На площадке Cars&Bids появился в продаже Volkswagen Beetle выпуска 1998 года, прошедший процедуру комплексного тюнинга. Наиболее примеча­тель­ными доработками стали турбокит Turbonetics для двух­литрового мотора и игровая консоль Sega Dreamcast, в которую можно играть не покидая водитель­ского кресла.

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  • Игровая приставка подключена к установ­лен­ному в централь­ной консоли «Жука» головному устрой­ству от Alpine, а озвучи­вает происходящее кастомная акустиче­ская система на компо­нентах Polk Audio с двумя сабвуферами и неоновой подсветкой. Кроме того, в медиа­систему входит камера заднего вида. В салоне также установ­лены «ковши» Momo с кожаной отделкой, допол­нитель­ные приборы и дуга безопас­ности между передними и задними сиденьями.

  • Двигатель помимо турбины оснащён интеркулером и выхлопной системой Supersprint. Отдача мотора не называется, в заводском испол­нении этот двигатель развивал 114 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Ходовая часть авто­мобиля доработана при помощи спортивных компонентов в подвеске, тормозов от Audi и колёсных дисков TSW.

  • Пробег автомобиля составляет 35 700 километров. При этом оценён моди­фи­циро­ванный Beetle на данный момент относи­тельно недорого — в 3500 долларов (около 260 тысяч рублей, что сравнимо со стоимостью подер­жанной Lada Granta). Возможно, низкая цена связана с имеющи­мися у «Жука» поврежде­ниями лако­красочного покрытия и отделки интерьера. Впрочем, до конца торгов ещё 4 дня.

  • Одним из самых дорогих VW Beetle в истории может стать глубоко модифи­цированный экзем­пляр, появив­шийся в продаже в начале декабря. За авто­мобиль, укомп­лектованный перера­ботанным двигателем от вертолёта, просят 550 тысяч долларов.

Пригодилась бы вам игровая приставка в машине?

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