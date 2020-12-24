На продажу выставлен необычный VW Beetle с турбиной и игровой приставкой
Дмитрий Елизаров
На площадке Cars&Bids появился в продаже Volkswagen Beetle выпуска 1998 года, прошедший процедуру комплексного тюнинга. Наиболее примечательными доработками стали турбокит Turbonetics для двухлитрового мотора и игровая консоль Sega Dreamcast, в которую можно играть не покидая водительского кресла.
Игровая приставка подключена к установленному в центральной консоли «Жука» головному устройству от Alpine, а озвучивает происходящее кастомная акустическая система на компонентах Polk Audio с двумя сабвуферами и неоновой подсветкой. Кроме того, в медиасистему входит камера заднего вида. В салоне также установлены «ковши» Momo с кожаной отделкой, дополнительные приборы и дуга безопасности между передними и задними сиденьями.
Двигатель помимо турбины оснащён интеркулером и выхлопной системой Supersprint. Отдача мотора не называется, в заводском исполнении этот двигатель развивал 114 л.с. и 165 Нм крутящего момента. Ходовая часть автомобиля доработана при помощи спортивных компонентов в подвеске, тормозов от Audi и колёсных дисков TSW.
Пробег автомобиля составляет 35 700 километров. При этом оценён модифицированный Beetle на данный момент относительно недорого — в 3500 долларов (около 260 тысяч рублей, что сравнимо со стоимостью подержанной Lada Granta). Возможно, низкая цена связана с имеющимися у «Жука» повреждениями лакокрасочного покрытия и отделки интерьера. Впрочем, до конца торгов ещё 4 дня.
Одним из самых дорогих VW Beetle в истории может стать глубоко модифицированный экземпляр, появившийся в продаже в начале декабря. За автомобиль, укомплектованный переработанным двигателем от вертолёта, просят 550 тысяч долларов.