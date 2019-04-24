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Ничего особенного: просто дизельный «Жук» таскает прицеп от грузовика. Почти как в старой рекламе

Видео

Андрей Шульдешов

Блогер с канала Bug BMW решил приспособить старый дизельный Volkswagen Beetle для перевозки тяжёлых низкорамных прицепов — которые обычно таскают большие тягачи. Для этого он не поленился приварить сцепное устройство прямо на крышу легковушке. Как думаете, Volkswagen справился? Проголосуйте, а потом смотрите видео, чтобы узнать результат.

Как думаете, Beetle справится (только чур, не подглядывать!)?

- I attempted to use my Volkswagen TDI beetle to pull a giant gooseneck trailer! - Get your first audiobook free and two Audible originals when you try Audible for 30 days! Visit https://www.audible.com/bugbmx or text bugbmx to 500 500! - GET YOUR BUG MAN MERCH! https://www.bugbmx.com/ - ADVERTISING / SPONSORSHIP ONLY: bugmanningbmx@gmail.com - Best drink ever! http://www.thenecessiteas.com/ - Follow my instagram! https://www.instagram.com/bug_bmx/

Идея провести эксперимент возникла у блогера по мотивам старой рекламы, в которой Beetle берёт на буксир дом на колёсах с таким же S-образным коленом сцепного устройства. Вот она.

UPDATE: This trailer is for sale again. Check this link for more info: https://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=2234720 Most of us have seen the video but until now nobody has ever seen one in person. Watch as we rescue one of the most elusive of VW Bug accessories "The Gooseneck Trailer". To date this is the only one of its kind in existence. It is on its way to Oklahoma Bugs to undergo a full restoration. Feel free to like comment and share any knowledge you may have of these unique little trailers that have captured the curiosity of VW enthusiasts the world over. Thanks for watching. www.volkswear.com Check us out on Instagram @volkswear Special Thanks to www.incomputech.com for the royalty free music that we used in this video. Thanks Kevin.
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