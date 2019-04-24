Ничего особенного: просто дизельный «Жук» таскает прицеп от грузовика. Почти как в старой рекламе

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Андрей Шульдешов
Блогер с канала Bug BMW решил приспособить старый дизельный Volkswagen Beetle для перевозки тяжёлых низкорамных прицепов — которые обычно таскают большие тягачи. Для этого он не поленился приварить сцепное устройство прямо на крышу легковушке. Как думаете, Volkswagen справился? Проголосуйте, а потом смотрите видео, чтобы узнать результат.
Идея провести эксперимент возникла у блогера по мотивам старой рекламы, в которой Beetle берёт на буксир дом на колёсах с таким же S-образным коленом сцепного устройства. Вот она.