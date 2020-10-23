Взгляните на самодельный пикап Volkswagen «Жук» с двухместной палаткой

Базируется палатка на алюминиевой раме, которая, в свою очередь, крепится на грузовую платформу пикапа. Установка и сборка палатки занимает всего за пять минут, а для транспортировки все её компоненты укладываются в относительно небольшой ящик.

В палатку можно провести электричество: конструкцией предусмотрены розетка на 12 вольт, USB-порт для зарядки гаджетов и светодиодная «люстра». Подключаются электрические устройства к энергосистеме автомобиля. Спецификации самого пикапа в Modern Classic Rides не раскрывают.

Руководитель Modern Classic Rides Стивен Гудфеллоу разработал пикап-кемпер на базе «Жука» для тех, кто любит ночевать на природе, но предпочитает максимально компактные решения. При этом в процессе создания находится более экстремальный вариант грузовика: с дизельным двигателем, увеличенным на 50 мм клиренсом и внедорожной резиной. Такой «кемпер» помимо палатки снабдят ещё и холодильником, и плиткой для приготовления пищи.