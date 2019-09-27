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Немец потушил автомобиль пивом

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Николай Андреев

На автобане недалеко от города Хесбах в Баварии неожиданно загорелся автомобиль, но его владелец быстро справился с огнём, потушив его... пивом. Об этом рассказало издание Spiegel.

  • Мужчина ехал по автобану и заметил, что двигатель начал издавать странные звуки. Он остановился и увидел, что из-под капота видны языки пламени. Когда он открыл капот, огонь усилился из-за поступления кислорода.

  • Однако водитель не растерялся, достал из багажника несколько бутылок пива и успешно залил ими пламя. Когда на место приехали пожарные, тушить было уже нечего. Прибывшие полицейские похвалили мужчину за старания, отметив, что он отлично отреагировал на чрезвычайную ситуацию.

Что ещё может заменить пиво?

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