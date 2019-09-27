Немец потушил автомобиль пивом

Мужчина ехал по автобану и заметил, что двигатель начал издавать странные звуки. Он остановился и увидел, что из-под капота видны языки пламени. Когда он открыл капот, огонь усилился из-за поступления кислорода.

Однако водитель не растерялся, достал из багажника несколько бутылок пива и успешно залил ими пламя. Когда на место приехали пожарные, тушить было уже нечего. Прибывшие полицейские похвалили мужчину за старания, отметив, что он отлично отреагировал на чрезвычайную ситуацию.