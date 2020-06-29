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Любимый автомобиль Дэвида Бэкхема выставлен на продажу

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Артем Шахнович

Кабриолет Aston Martin V8 Vantage Volante, принадлежав­ший знаменитому футбо­листу Дэвиду Бэкхему, продаётся на интернет-портале Auto Trader за 445 тысяч фунтов стерлингов.

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  • Бэкхем владел люксовым автомобилем почти 15 лет. В 2018 году машина была продана на аукционе RM Sotheby’s частному коллекци­онеру. Теперь Aston Martin вновь появился в продаже — желающему придётся отдать за эффектный кабри­олет с богатой историей 445 тысяч фунтов (548 507 долларов).

  • Высокая цена объясняется идеальным состоянием и заводской опцией X-Pack, указывающей на двигатель 580 X Vantage. Так маркиро­вался агрегат с карбюра­торами Weber, поршнями Cosworth, модифици­рованными головками блока цилиндров, спортивными выпускными кол­лекторами и другими апгрейдами двигателя. В результате V8 развивает 423 л.с., позволяя разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,2 секунды. Максимальная скорость — 273 км/ч.

  • Данный экземпляр — один из 194 выпущенных кабри­олетов Vantage Volante и один из 133 экзем­пляров в полном оснащении, характерном для Vantage. Всего с 1969 по 1989 год компания Aston Martin выпустила 4021 экземпляр купе и кабриолетов V8.

Представляет ли для вас ценность автомобиль, которым владела знаменитость?

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