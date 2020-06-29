Любимый автомобиль Дэвида Бэкхема выставлен на продажу
Артем Шахнович
Кабриолет Aston Martin V8 Vantage Volante, принадлежавший знаменитому футболисту Дэвиду Бэкхему, продаётся на интернет-портале Auto Trader за 445 тысяч фунтов стерлингов.
Бэкхем владел люксовым автомобилем почти 15 лет. В 2018 году машина была продана на аукционе RM Sotheby’s частному коллекционеру. Теперь Aston Martin вновь появился в продаже — желающему придётся отдать за эффектный кабриолет с богатой историей 445 тысяч фунтов (548 507 долларов).
Высокая цена объясняется идеальным состоянием и заводской опцией
X-Pack,указывающей на двигатель 580 X Vantage. Так маркировался агрегат с карбюраторами Weber, поршнями Cosworth, модифицированными головками блока цилиндров, спортивными выпускными коллекторами и другими апгрейдами двигателя. В результате V8 развивает 423 л.с., позволяя разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч)за 5,2 секунды. Максимальная скорость — 273 км/ч.
Данный экземпляр — один из 194 выпущенных кабриолетов Vantage Volante и один из 133 экземпляров в полном оснащении, характерном для Vantage. Всего с 1969 по 1989 год компания Aston Martin выпустила 4021 экземпляр купе и кабриолетов V8.