Любимый автомобиль Дэвида Бэкхема выставлен на продажу

Бэкхем владел люксовым автомобилем почти 15 лет. В 2018 году машина была продана на аукционе RM Sotheby’s частному коллекци­онеру. Теперь Aston Martin вновь появился в продаже — желающему придётся отдать за эффектный кабри­олет с богатой историей 445 тысяч фунтов (548 507 долларов).

Высокая цена объясняется идеальным состоянием и заводской опцией X-Pack, указывающей на двигатель 580 X Vantage. Так маркиро­вался агрегат с карбюра­торами Weber, поршнями Cosworth, модифици­рованными головками блока цилиндров, спортивными выпускными кол­лекторами и другими апгрейдами двигателя. В результате V8 развивает 423 л.с., позволяя разгоняться до 97 км/ч (60 миль/ч) за 5,2 секунды. Максимальная скорость — 273 км/ч.