Медведи нашли в лесу машины охотников и уничтожили их

Больше всего досталось УАЗу: медведи погнули рамку лобового стекла, разо­рвали мягкий тент крыши и выломали заднюю дверь. У пикапа Toyota Hilux и внедорожника Mitsubishi Pajero повреж­дения не такие радикальные — выбитые ветровые стёкла, разорванные сиденья и сломанные детали интерьера.

Скорее всего, медведи учуяли запах еды, остав­ленной в авто­мобилях, поэтому и вскрыли их, как консервные банки.

В 2019 году в США медведь залез в Subaru Impreza, случайно заблоки­ровал двери, переключил селектор коробки передач в нейтраль, из-за чего универсал покатился и врезался в дерево. Это и спасло животное из заточения: от удара двери разблокировались и хищник смог убежать.