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Медведи нашли в лесу машины охотников и уничтожили их

Новости

Николай Андреев

В лесу в Магаданской области охотники оставили автомобили и пошли за добычей. Вернувшись, они обнаружили, что автомобили почти уничтожены. Это сделали медведи.

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  • Больше всего досталось УАЗу: медведи погнули рамку лобового стекла, разо­рвали мягкий тент крыши и выломали заднюю дверь. У пикапа Toyota Hilux и внедорожника Mitsubishi Pajero повреж­дения не такие радикальные — выбитые ветровые стёкла, разорванные сиденья и сломанные детали интерьера.

  • Скорее всего, медведи учуяли запах еды, остав­ленной в авто­мобилях, поэтому и вскрыли их, как консервные банки.

В 2019 году в США медведь залез в Subaru Impreza, случайно заблоки­ровал двери, переключил селектор коробки передач в нейтраль, из-за чего универсал покатился и врезался в дерево. Это и спасло животное из заточения: от удара двери разблокировались и хищник смог убежать.

Вашей машине доставалось от животного?

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