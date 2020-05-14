Медведи нашли в лесу машины охотников и уничтожили их
Николай Андреев
В лесу в Магаданской области охотники оставили автомобили и пошли за добычей. Вернувшись, они обнаружили, что автомобили почти уничтожены. Это сделали медведи.
В ролике присутствует ненормативная лексика!
Больше всего досталось УАЗу: медведи погнули рамку лобового стекла, разорвали мягкий тент крыши и выломали заднюю дверь. У пикапа Toyota Hilux и внедорожника Mitsubishi Pajero повреждения не такие радикальные — выбитые ветровые стёкла, разорванные сиденья и сломанные детали интерьера.
Скорее всего, медведи учуяли запах еды, оставленной в автомобилях, поэтому и вскрыли их, как консервные банки.
В 2019 году в США медведь залез в Subaru Impreza, случайно заблокировал двери, переключил селектор коробки передач в нейтраль, из-за чего универсал покатился и врезался в дерево. Это и спасло животное из заточения: от удара двери разблокировались и хищник смог убежать.