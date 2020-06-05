Медведь уничтожил салон Тойоты, и это сняли на видео
Николай Андреев
В Калифорнии медведь залез во внедорожник Toyota 4Runner и не смог выбраться. Приехавшим на вызов полицейским пришлось проводить спецоперацию по вызволению хищника. Ролик с инцидентом опубликован в фейсбуке полицейского департамента округа Плейсер.
Медведь учуял запах еды и залез в открытое окно водительской двери внедорожника. Добравшись до багажника, он уже не смог вылезти из машины. Полицейские разбили заднее боковое стекло, и испуганный хищник всё-таки выбрался и сбежал. В итоге весь салон Тойоты превратился в лохмотья.
Полицейские предупредили, что нельзя оставлять автомобили и дома открытыми. Чтобы туда не пробрались хищники, необходимо убирать все остатки пищи, даже пустые стаканы и обёртки от конфет.
Весной в Магаданском лесу вернувшиеся к автомобилям охотники обнаружили, что медведи уничтожили их УАЗ, Toyota Hilux и Mitsubishi Pajero. Машинам не помогли даже закрытые окна — хищники разбили лобовые стёкла и добрались до еды.