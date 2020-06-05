Медведь уничтожил салон Тойоты, и это сняли на видео

Медведь учуял запах еды и залез в открытое окно водитель­ской двери внедорож­ника. Добравшись до багаж­ника, он уже не смог вылезти из машины. Полицейские разбили заднее боковое стекло, и испуганный хищник всё-таки выбрался и сбежал. В итоге весь салон Тойоты превратился в лохмотья.