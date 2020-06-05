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Медведь уничтожил салон Тойоты, и это сняли на видео

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Николай Андреев

В Калифорнии медведь залез во внедорожник Toyota 4Runner и не смог выбраться. Приехавшим на вызов полицейским пришлось проводить спецоперацию по вызволению хищника. Ролик с инцидентом опубликован в фейсбуке полицейского департамента округа Плейсер.

  • Медведь учуял запах еды и залез в открытое окно водитель­ской двери внедорож­ника. Добравшись до багаж­ника, он уже не смог вылезти из машины. Полицейские разбили заднее боковое стекло, и испуганный хищник всё-таки выбрался и сбежал. В итоге весь салон Тойоты превратился в лохмотья.

  • Полицейские предупредили, что нельзя оставлять авто­мобили и дома открытыми. Чтобы туда не пробрались хищники, необходимо убирать все остатки пищи, даже пустые стаканы и обёртки от конфет.

Весной в Магаданском лесу вернувшиеся к автомобилям охотники обнаружили, что медведи уничтожили их УАЗ, Toyota Hilux и Mitsubishi Pajero. Машинам не помогли даже закрытые окна — хищники разбили лобовые стёкла и добрались до еды.

Оставляете автомобиль на ночь с открытыми окнами?

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