Очень редкий пляжный внедорожник Renault Rodeo из 70-х выставили на продажу

В объявлении американский владелец рассказывает, что Renault Rodeo является редкостью даже для Франции. По его данным, это един­ственный экзем­пляр на территории США.

«Месяц назад я видел такой автомобиль, продавав­шийся во Франции за 22 500 евро (25 460 долларов). У меня ушло два года, чтобы зареги­стрировать машину в Калифорнии. Ездит отлично, я без проблем проехал из Франции в Испанию со скоростью 75 миль/ч (около 120 км/ч)», — утверждает продавец.

Renault Rodeo находится в хорошем состоянии. Кузов, окрашен­ный ориги­нальной краской, не имеет никаких повреж­дений. Пробег — 85 000 миль (136 794 километра). Согласно данным онлайн-площадки Craiglist, на которой внедорожник продавался в 2017 году, он оснащён 1,1-литровым двигателем и четырёх­ступенчатой механической коробкой.

Rodeo, выпускавшийся с 1970 по 1987 год, является автомобилем особо малого класса. Его длина равна 3660 мм, ширина — 1589 мм, высота — 1595 мм. Снаряжённая масса — 645–860 килограммов в зависи­мости от модификации.