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Очень редкий пляжный внедорожник Renault Rodeo из 70-х выставили на продажу

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Артём Шахнович

В продаже на eBay появился крошечный и очень редкий француз­ский внедорожник Renault Rodeo. Данный экземпляр находится в Калифорнии и стоит 9900 долларов.

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  • В объявлении американский владелец рассказывает, что Renault Rodeo является редкостью даже для Франции. По его данным, это един­ственный экзем­пляр на территории США.

  • «Месяц назад я видел такой автомобиль, продавав­шийся во Франции за 22 500 евро (25 460 долларов). У меня ушло два года, чтобы зареги­стрировать машину в Калифорнии. Ездит отлично, я без проблем проехал из Франции в Испанию со скоростью 75 миль/ч (около 120 км/ч)», — утверждает продавец.

  • Renault Rodeo находится в хорошем состоянии. Кузов, окрашен­ный ориги­нальной краской, не имеет никаких повреж­дений. Пробег — 85 000 миль (136 794 километра). Согласно данным онлайн-площадки Craiglist, на которой внедорожник продавался в 2017 году, он оснащён 1,1-литровым двигателем и четырёх­ступенчатой механической коробкой.

  • Rodeo, выпускавшийся с 1970 по 1987 год, является автомобилем особо малого класса. Его длина равна 3660 мм, ширина — 1589 мм, высота — 1595 мм. Снаряжённая масса — 645–860 килограммов в зависи­мости от модификации.

  • Модель оснащалась четырёх­цилиндровыми бензиновыми двигателями объёмом 845 кубических санти­метров (34 л.с.), 1,1 л (47 л.с.) и 1,3 л (45 л.с.). Привод — передний или полный. Всего было выпущено около 60 000 таких внедорожников.

А вы купили бы себе такое чудо?

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