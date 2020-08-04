Очень редкий пляжный внедорожник Renault Rodeo из 70-х выставили на продажу
Артём Шахнович
В продаже на eBay появился крошечный и очень редкий французский внедорожник Renault Rodeo. Данный экземпляр находится в Калифорнии и стоит 9900 долларов.
В объявлении американский владелец рассказывает, что Renault Rodeo является редкостью даже для Франции. По его данным, это единственный экземпляр на территории США.
«Месяц назад я видел такой автомобиль, продававшийся во Франции за 22 500 евро (25 460 долларов). У меня ушло два года, чтобы зарегистрировать машину в Калифорнии. Ездит отлично, я без проблем проехал из Франции в Испанию со скоростью
75 миль/ч(около 120 км/ч)»,— утверждает продавец.
Renault Rodeo находится в хорошем состоянии. Кузов, окрашенный оригинальной краской, не имеет никаких повреждений. Пробег — 85 000 миль (136 794 километра). Согласно данным онлайн-площадки Craiglist, на которой внедорожник продавался в 2017 году, он оснащён 1,1-литровым двигателем и четырёхступенчатой механической коробкой.
Rodeo, выпускавшийся с 1970 по 1987 год, является автомобилем особо малого класса. Его длина равна 3660 мм, ширина — 1589 мм, высота — 1595 мм. Снаряжённая масса — 645–860 килограммов в зависимости от модификации.
Модель оснащалась четырёхцилиндровыми бензиновыми двигателями объёмом 845 кубических сантиметров (34 л.с.), 1,1 л (47 л.с.) и 1,3 л (45 л.с.). Привод — передний или полный. Всего было выпущено около 60 000 таких внедорожников.