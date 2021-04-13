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Это быстрейший кабриолет Bentley Continental GT: 335 км/ч и крыша, складывающаяся за 19 секунд

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила открытую модификацию модели Continental GT Speed, которую называет самой динамичной в истории. Кабриолет сохранил тот же 659-сильный мотор, но стал чуть медленнее купе в разгоне до сотни — зато обзавёлся модерни­зированной складной крышей.

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  • Шестилитровый W12 развивает на Continental GT Speed Convertible 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента, как и на купе. Работает двигатель в паре с восьми­ступен­чатым «роботом» и системой полного привода с электронно­управляемым дифферен­циалом на задней оси. До 100 км/ч новый кабриолет может разогнаться за 3,7 секунды, что на 0,1 секунды медленнее купе при той же максимальной скорости 335 км/ч.

  • Как и версия с жёсткой крышей, кабриолет получил доработанное шасси с регулиру­емой пневмати­ческой подвеской и системой подавления кренов Dynamic Ride. В ней задейство­ваны электро­моторы, способные за 0,3 секунды развить на стабили­заторах усилие до 1300 Нм, противо­действуя боковым нагрузкам. Кроме того, для кабриолета доступны полно­управляемое шасси и карбон-керамические тормоза (в качестве опции).

  • Отличить кабриолет в версии Speed от обычного Continental GTC можно по затем­нённому хрому на кузове, накладкам на пороги и особым 22-дюймовым колёсам. В интерьере появились отделка алькантарой и накладки на педали. Кроме того, для салона GT Speed Convertible преду­смотрено несколько эксклюзивных цветовых решений и отделка передней панели тёмным шлифо­ванным алюминием.

  • Мягкая крыша новинки может складываться или расклады­ваться за 19 секунд на скорости до 50 км/ч. В Bentley усовер­шен­ствовали Z-образ­ный механизм складывания, а также повысили шумо­изоляци­онные свойства верха: теперь он снижает количество шумов в салоне на 3 дБ эффективнее. В итоге акустические свойства кабриолета сопо­ставимы с интерьером купе предыдущего поколения. Наружную поверх­ность крыши можно окрасить в один из семи цветов по выбору, включая имитацию традици­онного британского твида, изнутри — в один из восьми оттенков.

  • Цену новинки компания Bentley не афиширует, как и сроки её появления в России. Купе Continental GT Speed было рассекречено в марте нынешнего года.

Купе с жёстким верхом или всё же кабриолет?

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