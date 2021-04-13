Это быстрейший кабриолет Bentley Continental GT: 335 км/ч и крыша, складывающаяся за 19 секунд
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила открытую модификацию модели Continental GT Speed, которую называет самой динамичной в истории. Кабриолет сохранил тот же 659-сильный мотор, но стал чуть медленнее купе в разгоне до сотни — зато обзавёлся модернизированной складной крышей.
Шестилитровый W12 развивает на Continental GT Speed Convertible 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента, как и на купе. Работает двигатель в паре с восьмиступенчатым «роботом» и системой полного привода с электронноуправляемым дифференциалом на задней оси. До
100 км/чновый кабриолет может разогнаться за 3,7 секунды, что на 0,1 секунды медленнее купе при той же максимальной скорости 335 км/ч.
Как и версия с жёсткой крышей, кабриолет получил доработанное шасси с регулируемой пневматической подвеской и системой подавления кренов Dynamic Ride. В ней задействованы электромоторы, способные за 0,3 секунды развить на стабилизаторах усилие до 1300 Нм, противодействуя боковым нагрузкам. Кроме того, для кабриолета доступны полноуправляемое шасси и карбон-керамические тормоза (в качестве опции).
Отличить кабриолет в версии Speed от обычного Continental GTC можно по затемнённому хрому на кузове, накладкам на пороги и особым 22-дюймовым колёсам. В интерьере появились отделка алькантарой и накладки на педали. Кроме того, для салона GT Speed Convertible предусмотрено несколько эксклюзивных цветовых решений и отделка передней панели тёмным шлифованным алюминием.
Мягкая крыша новинки может складываться или раскладываться за 19 секунд на скорости до
50 км/ч.В Bentley усовершенствовали Z-образный механизм складывания, а также повысили шумоизоляционные свойства верха: теперь он снижает количество шумов в салоне на 3 дБ эффективнее. В итоге акустические свойства кабриолета сопоставимы с интерьером купе предыдущего поколения. Наружную поверхность крыши можно окрасить в один из семи цветов по выбору, включая имитацию традиционного британского твида, изнутри — в один из восьми оттенков.
Цену новинки компания Bentley не афиширует, как и сроки её появления в России. Купе Continental GT Speed было рассекречено в марте нынешнего года.