В России анонсирован ультрароскошный Bentley Continental GT от Mulliner
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила новую модификацию купе Continental GT, над которой поработали специалисты заводского ателье Mulliner. Особо роскошная двухдверка вживую дебютирует 22 сентября, а заказать купе можно будет уже в октябре — в том числе и в России.
Самыми явными внешними отличиями Continental GT Mulliner стали новая решётка радиатора Double Diamond, серебристо-чёрные вставки на крыльях и 22-дюймовые полированные колёсные диски. Кроме того, купе оснастили серебристыми корпусами боковых зеркал со встроенной подсветкой околодверного пространства и подсвечиваемыми порогами.
Специально для купе в Mulliner разработали новые цветовые решения оформления интерьера: всего будет предложено восемь трёхцветных схем отделки кресел и поверхностей в сочетании с 88 вариантами декоративных вставок из деревянного шпона. Центральная консоль получила новое высокотехнологичное покрытие с ромбовидным рифлением.
Способ прострочки кресел и дверных панелей модернизирован до рисунка «ромб в ромбе»: каждый такой ромб состоит из 712 стежков, а для прострочки всех поверхностей требуется почти 400 тысяч стежков.
Центральная консоль купе несёт на себе уникальный хронометр Breitling, а пассажирскую сторону передней панели украсили силуэтом купе и надписью Mulliner. Аналогичные надписи будут вышиты на сиденьях.
Bentley Continental GT Mulliner планируется комплектовать на выбор либо 6,0-литровым W12 мощностью 635 л.с., либо 550-сильным турбированным V8 объёмом 4,0 литра. Каждый из моторов сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой и полным приводом. Кроме того, в стандартное оснащение купе войдёт 48-вольтовая система активной стабилизации поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride.
Вживую купе дебютирует на мероприятии Salon Privé в Великобритании, где компанию ему составят уже показанный родстер Mulliner Bacalar и некий ранее не анонсированный автомобиль из коллекции Mulliner Classic.