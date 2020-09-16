В России анонсирован ультрароскошный Bentley Continental GT от Mulliner

Самыми явными внешними отличиями Continental GT Mulliner стали новая решётка радиатора Double Diamond, серебристо-чёрные вставки на крыльях и 22-дюймовые полированные колёсные диски. Кроме того, купе оснастили серебристыми корпусами боковых зеркал со встроенной подсветкой околодверного пространства и подсвечиваемыми порогами.

Специально для купе в Mulliner разработали новые цветовые решения оформления интерьера: всего будет предложено восемь трёхцветных схем отделки кресел и поверхностей в сочетании с 88 вариантами декоративных вставок из деревянного шпона. Центральная консоль получила новое высокотехнологичное покрытие с ромбовидным рифлением.