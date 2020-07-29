Квиз: BBS или нет? Угадайте, кто сделал эти колёсные диски

Этот квиз отчасти печальный: несколько дней назад немецкий производитель BBS объявил об очередном банкротстве. Компания, десятилетиями производившая культовые автомобильные диски, не пережила пандемию и просит о помощи. Надеемся, всё сложится хорошо и фирменное портфолио из узнаваемых по всему миру колёс не уйдёт в историю.

Но вы помните, как выглядят знаменитые модели этой фирмы? Собрали для вас полтора десятка легендарных дисков. Какие из них BBS, а какие не имеют к ним отношение? Предстоит разобраться.