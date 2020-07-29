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Квиз: BBS или нет? Угадайте, кто сделал эти колёсные диски

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Константин Новацкий

Этот квиз отчасти печальный: несколько дней назад немецкий производитель BBS объявил об очередном банкротстве. Компания, десятилетиями производившая культовые автомобильные диски, не пережила пандемию и просит о помощи. Надеемся, всё сложится хорошо и фирменное портфолио из узнаваемых по всему миру колёс не уйдёт в историю. 

Но вы помните, как выглядят знаменитые модели этой фирмы? Собрали для вас полтора десятка легендарных дисков. Какие из них BBS, а какие не имеют к ним отношение? Предстоит разобраться.

  • Приступим! Это — одна из моделей BBS, верно?

  • А это BBS? Что скажете, знатоки?

  • Кажется, перед нами немецкий стиль. Это BBS?

  • А что тут: трушная Америка или всё же Германия в лице BBS?

  • Тоже довольно простое на вид колесо. Что за марка?

  • Пять лучей, не самый замороченный дизайн. Это BBS?

  • А что скажете про эти диски? Они от BBS или нет?

  • В колёсных арках этой Toyota нечто знакомое. Что это за диски?

  • А во что обут этот VW Scirocco?

  • А тут — культовый Porsche 935 на гоночных «тапках» с имитацией «плетёнки». BBS или нет?

  • Снова плетение тонких спиц, но уже вне гоночного асфальта. Марку, пожалуйста!

  • Любители «ронять» Фольксвагены на землю знают эту марку колёс. А вы?

  • Про человека и машину на фото спрашивать не станем, а вот дисков коснёмся. Это BBS или другая немецкая классика?

  • Ну, и такое. Чьё, как думаете?

Не забудь поделиться результатом в комментариях!

А вот ещё пара интересных квизов

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