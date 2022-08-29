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В Европе начались продажи самой дешёвой версии кроссовера Tesla Model Y
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Кирилл Малышев

В конфигураторах европейских сайтов Теслы стала доступна для заказа новая базовая версия кроссовера Model Y. Выгода относительно других модификаций зависит от страны продажи и достигает внушительных 16 000 евро, пишет Electrek.

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  • Так, в Германии начальная комплектация оценивается в 54 тысячи евро, а исполнение Long Range стоит 57 тысяч. Куда выгоднее купить новый вариант электрокроссовера в Нидерландах. Там за него просят 50 тысяч евро, а за Long Range  66 тысяч.
  • Базовый электрокар оснащён одним электромотором и может разогнаться до тех же 217 км/ч, что и версия Long Range. А вот разгон до сотни заметно медленнее: 6,9 секунды вместо 5-ти. На одной зарядке машина проезжает до 430 километров.
  • В некоторых странах стоимость кроссовера опустилась ниже начальной версии седана Model 3. Правда, модель указана как доступная для заказа только с декабря 2022 года по февраль 2023-го. Одномоторная Model Y продавалась ранее в США, но после нескольких месяцев исчезла из продажи. А вот в Китае она доступна.

В прошлом году электрокроссовер Tesla Model Y прошёл «лосиный тест» издания km77. У него оказался один из лучших результатов в истории. Успешно пройти траекторию эксперты смогли на скорости 82 км/ч.

Должен ли кроссовер быть полноприводным?

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