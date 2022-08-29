В Европе начались продажи самой дешёвой версии кроссовера Tesla Model Y

В некоторых странах стоимость кроссовера опустилась ниже начальной версии седана

Model

3. Правда, модель указана как доступная для заказа только с декабря 2022 года по февраль 2023-го. Одномоторная

Model

Y

продавалась ранее в США, но после нескольких месяцев исчезла из продажи. А вот в Китае она доступна.