В Европе начались продажи самой дешёвой версии кроссовера Tesla Model Y

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Кирилл Малышев
В конфигураторах европейских сайтов Теслы стала доступна для заказа новая базовая версия кроссовера Model Y. Выгода относительно других модификаций зависит от страны продажи и достигает внушительных 16 000 евро, пишет Electrek.
В прошлом году электрокроссовер Tesla Model Y прошёл «лосиный тест» издания km77. У него оказался один из лучших результатов в истории. Успешно пройти траекторию эксперты смогли на скорости 82 км/ч.