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Базовая Tesla Model 3 может подорожать в США на 7500 долларов из-за китайских батарей

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Кирилл Малышев

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Tesla может лишиться права на налоговую льготу для начальной версии Model 3. Причина в том, что компоненты тягового аккумулятора поставляются из Китая. Другие исполнения «трёшки» при этом сохранят вычет в 7500 долларов, пишет Electrek.

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  • В январе в США была перезапущена федеральная программа налоговых льгот для покупателей электромобилей. Она позволяет приобрести доступные Теслы Model 3 и Model Y — со скидкой 7500 долларов. Однако есть важное условие, которое не выполняет самый дешёвый электромобиль Model 3 Standard Range.
  • Согласно условиям программы, тяговые батареи должны производиться в Северной Америке, а компоненты для них — поставляться из стран, имеющих с США соглашение о свободной торговле. Для Model 3 Standard Range ячейки аккумулятора поставляются из Китая, тогда как для остальных версий их делают Tesla или Panasonic в штате Невада.
  • Хотя льготы ввели в январе и правила были определены сразу, из-за некоторых административных накладок норма о месте производства аккумуляторов была отложена до II квартала. Покупатели базовой «трёшки» могут быть вынуждены заплатить за неё на 7500 долларов больше, если поставка заказанной машины произойдёт после 31 марта.

Недавно в суд Сан-Франциско поступил коллективный иск от владельцев электромобилей Tesla. Они обвиняют автопроизводителя в создании неприемлемых условий по обслуживанию машин. Это снижает качество сервиса и позволяет завышать цены на запчасти и расходники.

Вы получали какие-нибудь льготы при покупке машины?

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