Базовая Tesla Model 3 может подорожать в США на 7500 долларов из-за китайских батарей

Хотя льготы ввели в январе и правила были определены сразу, из-за некоторых административных накладок норма о месте производства аккумуляторов была отложена до

II

квартала. Покупатели базовой «трёшки» могут быть вынуждены заплатить за неё на 7500 долларов больше, если поставка заказанной машины произойдёт после 31 марта.