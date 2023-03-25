Базовая Tesla Model 3 может подорожать в США на 7500 долларов из-за китайских батарей

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Tesla обновила Model S и Model X: новая электроника и улучшенная управляемость
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Tesla может лишиться права на налоговую льготу для начальной версии Model 3. Причина в том, что компоненты тягового аккумулятора поставляются из Китая. Другие исполнения «трёшки» при этом сохранят вычет в 7500 долларов, пишет Electrek.
Недавно в суд Сан-Франциско поступил коллективный иск от владельцев электромобилей Tesla. Они обвиняют автопроизводителя в создании неприемлемых условий по обслуживанию машин. Это снижает качество сервиса и позволяет завышать цены на запчасти и расходники.