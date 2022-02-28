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Mazda хочет конкурировать с Lexus с помощью новых моделей

Базовая модификация нового Mercedes-AMG SL получит 2-литровый мотор

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Дмитрий Елизаров

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Компания Mercedes-Benz готовит к выходу новую модификацию новейшего кабриолета SL: в отличие от дебютировавших ранее топовых версий с V8, исполнение с индексом 43 будет комплектоваться рядной «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра. Как уточняет MB Passion, приём заказов на SL 43 могут открыть уже в марте нынешнего года.

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  • Новую силовую установку построят на базе мотора M254, который используется на новом Mercedes-Benz C‑класса. Для кабриолета отдачу рядного двигателя доведут до 390 л.с., в том числе и за счёт электромотора в приводе нагнетателя, разработанного совместно с Garrett. Кроме того, бензиновый турбомотор дополнят 48‑вольтовым стартер-генератором, который, как ожидается, сможет кратковременно добавлять к отдаче двигателя ещё 20 л.с.
  • Явных внешних отличий от старших моделей у Mercedes-AMG SL 43 не будет, за исключением иного оформления патрубков выхлопной системы. Если у старших моделей их четыре и ромбовидной формы, то для SL 43 патрубки выполнят круглыми и их будет только два.
  • По данным издания, в будущем аналогичную силовую установку получат ещё несколько моделей Mercedes-Benz, включая Mercedes-AMG С 43 и купе Mercedes-AMG GT.

Новое поколение Mercedes-AMG SL представили в октябре прошлого года. Модель превратилась из родстера в кабриолет, получила систему полного привода и дебютировала с 4,0-литровым V8, который развивает 585 л.с. в топовой модификации SL 63 и 476 л.с. — на SL 55.

Два литра достаточно для суперкара?

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