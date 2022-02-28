Базовая модификация нового Mercedes-AMG SL получит 2-литровый мотор

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Компания Mercedes-Benz готовит к выходу новую модификацию новейшего кабриолета SL: в отличие от дебютировавших ранее топовых версий с V8, исполнение с индексом 43 будет комплектоваться рядной «турбочетвёркой» объёмом 2,0 литра. Как уточняет MB Passion, приём заказов на SL 43 могут открыть уже в марте нынешнего года.
Новое поколение Mercedes-AMG SL представили в октябре прошлого года. Модель превратилась из родстера в кабриолет, получила систему полного привода и дебютировала с 4,0-литровым V8, который развивает 585 л.с. в топовой модификации SL 63 и 476 л.с. — на SL 55.