Базовая модификация нового Mercedes-AMG SL получит 2-литровый мотор

Новую силовую установку построят на базе мотора M254, который используется на новом Mercedes-Benz C‑класса. Для кабриолета отдачу рядного двигателя доведут до 390 л.с., в том числе и за счёт электромотора в приводе нагнетателя, разработанного совместно с Garrett. Кроме того, бензиновый турбомотор дополнят 48‑вольтовым стартер-генератором, который, как ожидается, сможет кратковременно добавлять к отдаче двигателя ещё 20 л.с.