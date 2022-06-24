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База данных ГИБДД о злостных нарушителях заработает с 1 июля

Новости

Дмитрий Елизаров

Российская ГИБДД запустит онлайн сервис «Витрина данных» 1 июля. Это следует из приказа МВД, опубликованного, как пишет ТАСС, на портале правовой информации. Предполагается, что сервис откроет доступ к данным о злостных нарушителях ПДД. Ранее сообщалось, что пользоваться информацией смогут, к примеру, операторы каршеринга и таксомоторные сервисы, чтобы не допускать к управлению автомобилями лиц, регулярно нарушающих правила.

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  • Опубликованный МВД приказ в части, касающейся «Витрины данных ГИБДД» не содержит указаний на то, кому и как будет предоставляться доступ к массиву информации. Не исключено, ведомство опубликует разъяснения позже.
  • Впервые о подобном сервисе в ГИБДД заговорили ещё в 2019 году. Тогда уточнялось, что сведения о нарушителях ПДД соберут в одной базе данных специально для каршеринговых сервисов, дабы не допускать водителей-рецидивистов к аренде автомобилей и снизить тем самым количество аварий с участием машин каршеринга.

Годом позже стало известно о возможности получения доступа к этой базе данных транспортными компаниями, в первую очередь таксомоторными — с той же целью повышения безопасности на дорогах. Каким образом будет осуществляться доступ, пока не уточняется. Запустить онлайн-сервис в МВД планировали ещё в прошлом году.

Как считаете, полезной окажется база?

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