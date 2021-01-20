Субкомпактный кроссовер Hyundai Bayon показали на новых тизерах

Спереди на Байоне стоят двухэтажные фары. Сверху окажутся дневные ходовые огни, соединён­ные между собой узким воздухо­заборником, снизу – основной свет. Такую стили­стику марка применила уже не на одной модели последних нескольких лет. Частично на тизерах приоткрыта внушитель­ная решётка радиатора.

Задние фонари представляют собой вертикаль­ные «бумеранги» габаритных огней, соеди­нённые гори­зонталь­ной свето­диодной полосой. Как описывает пресс-релиз, оформ­ление придумали с целью визуально расширить компактную машину. Силуэт кузова кажется купеобразным.