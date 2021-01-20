Субкомпактный кроссовер Hyundai Bayon показали на новых тизерах
Кирилл Малышев
Hyundai приоткрыла облик своей скорой премьеры – кроссовера
Спереди на Байоне стоят двухэтажные фары. Сверху окажутся дневные ходовые огни, соединённые между собой узким воздухозаборником, снизу – основной свет. Такую стилистику марка применила уже не на одной модели последних нескольких лет. Частично на тизерах приоткрыта внушительная решётка радиатора.
Задние фонари представляют собой вертикальные «бумеранги» габаритных огней, соединённые горизонтальной светодиодной полосой. Как описывает пресс-релиз, оформление придумали с целью визуально расширить компактную машину. Силуэт кузова кажется купеобразным.
Название Hyundai Bayon впервые получил в конце осени. На европейском рынке новинка появится в продаже в первой половине 2021 года, дополнив линейку из более крупных кроссоверов Kona, Tucson, Nexo и Santa Fe. В Россию модель вряд ли приедет, и у нас самым доступным кроссовером бренда останется Creta.