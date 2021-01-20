Стала известна дата премьеры нового Nissan Pathfinder

Субкомпактный кроссовер Hyundai Bayon показали на новых тизерах

Новости

Кирилл Малышев

Hyundai приоткрыла облик своей скорой премьеры – кроссовера В-класса Bayon, опубликовав новые тизеры с изображе­нием передней и задней оптики машины.

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  • Спереди на Байоне стоят двухэтажные фары. Сверху окажутся дневные ходовые огни, соединён­ные между собой узким воздухо­заборником, снизу – основной свет. Такую стили­стику марка применила уже не на одной модели последних нескольких лет. Частично на тизерах приоткрыта внушитель­ная решётка радиатора.

  • Задние фонари представляют собой вертикаль­ные «бумеранги» габаритных огней, соеди­нённые гори­зонталь­ной свето­диодной полосой. Как описывает пресс-релиз, оформ­ление придумали с целью визуально расширить компактную машину. Силуэт кузова кажется купеобразным.

  • Название Hyundai Bayon впервые получил в конце осени. На европейском рынке новинка появится в продаже в первой половине 2021 года, дополнив линейку из более крупных кроссоверов Kona, Tucson, Nexo и Santa Fe. В Россию модель вряд ли приедет, и у нас самым доступным кроссовером бренда останется Creta.

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