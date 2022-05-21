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В Китае создали доступный электрокар BAW S3 с запасом хода 200 километров. Он стоит от 375 000 рублей

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Кирилл Малышев

На портале Carnewschina появились первые фотографии ультракомпактного электрокара BAW S3. Новинка появится в продаже в июле по цене от 40 000 юаней (375 000 рублей). А её конкурентами станут бестселлер от Wuling и готовящийся одноклассник марки Chery.

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  • Электромотор BAW S3 развивает 27 л.с. и 85 Нм. Максимальная скорость хэтчбека — 100 км/ч. Ёмкость аккумулятора неизвестна, но электрокар предложат в трёх вариантах: с запасом хода на одной зарядке 120, 170 или 200 километров.
  • По размерам S3 не отличается от уже продающихся китайских аналогов. Длина насчитывает 3151 миллиметр, ширина 1498 миллиметров, высота 1585 миллиметров, колёсная база 2050 миллиметров. Салон рассчитан на четырёх человек.
  • Кузов — двухцветный, с белой крышей. В салоне  обилие ярких деталей: розовыми выполнены не только вставки на дверных картах, приборной панели и центральном боксе. Экокожей этого оттенка обтянуты сиденья и руль. И даже ступица рулевого колеса.
  • Для модели предложат и другие колеры. На фирменных снимках также есть машины оранжевого и зелёного цветов, но их интерьеры не показаны. В оснащение недорогой новинки войдут двойной ЖК-дисплей на передней панели, электрические стеклоподъёмники и регулировки зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики давления в шинах.

Какого цвета машины предпочитаете?

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