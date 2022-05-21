В Китае создали доступный электрокар BAW S3 с запасом хода 200 километров. Он стоит от 375 000 рублей

Кузов — двухцветный, с белой крышей. В салоне — обилие ярких деталей: розовыми выполнены не только вставки на дверных картах, приборной панели и центральном боксе. Экокожей этого оттенка обтянуты сиденья и руль. И даже ступица рулевого колеса.

Для модели предложат и другие колеры. На фирменных снимках также есть машины оранжевого и зелёного цветов, но их интерьеры не показаны. В оснащение недорогой новинки войдут двойной ЖК-дисплей на передней панели, электрические стеклоподъёмники и регулировки зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики давления в шинах.