В Китае создали доступный электрокар BAW S3 с запасом хода 200 километров. Он стоит от 375 000 рублей

На портале Carnewschina появились первые
фотографии ультракомпактного электрокара BAW S3. Новинка появится в продаже в июле по цене от 40 000 юаней (375 000 рублей). А её конкурентами станут бестселлер от Wuling и готовящийся одноклассник марки Chery.
Электромотор BAW S3 развивает
27 л.с. и 85 Нм. Максимальная скорость хэтчбека — 100 км/ч. Ёмкость аккумулятора неизвестна, но электрокар предложат в трёх вариантах: с запасом хода на одной зарядке 120, 170 или 200
километров.
По размерам S3 не отличается от уже продающихся китайских аналогов. Длина насчитывает 3151 миллиметр, ширина 1498 миллиметров, высота 1585 миллиметров, колёсная база 2050 миллиметров. Салон рассчитан на четырёх человек.
Кузов— двухцветный, с белой крышей. В салоне—обилие ярких деталей: розовыми выполнены не только вставки на дверных картах, приборной панели и центральном боксе. Экокожей этого оттенка обтянуты сиденья и руль. И даже ступица рулевого колеса.
Для модели предложат и другие колеры. На фирменных снимках также есть машины оранжевого и зелёного цветов, но их интерьеры не показаны. В оснащение недорогой новинки войдут двойной ЖК-дисплей на передней панели, электрические стеклоподъёмники и регулировки зеркал, кондиционер, камера заднего вида, датчики давления в шинах.