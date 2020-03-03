1900-сильный электрический гиперкар Pininfarina получил юбилейную версию из пяти машин

От обычного Pininfarina Battista юбилейное исполнение отличается трёхцветной окраской кузова (автомобиль красят вручную несколько недель с полной разборкой кузова), разно­великими коваными колёсными дисками (20-дюймовыми спереди и 21-дюймовыми сзади), облегчёнными на 10 кило­граммов, а также увеличенными в размерах накладками на пороги, сплиттером и большим подъёмным антикрылом.

Технически Battista Anniversario повторяет обычную версию — а заодно и хорватский гиперкар Rimac C_Two, на базе которого этот электрокар и построен. У него четыре электромотора совокупной мощностью 1900 л.с. (2300 Н·м) и 720-вольтовый литий-ионный аккумулятор ёмкостью 120 кВт·ч. На разгон до «сотни» уходит меньше двух секунд, до 300 км/ч — 12 секунд. Максимальная скорость составляет 350 км/ч, а запас хода без подзарядки — 450 километров.