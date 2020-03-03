1900-сильный электрический гиперкар Pininfarina получил юбилейную версию из пяти машин
Николай Андреев
Итальянская компания Automobili Pininfarina в честь
От обычного Pininfarina Battista юбилейное исполнение отличается трёхцветной окраской кузова (автомобиль красят вручную несколько недель с полной разборкой кузова), разновеликими коваными колёсными дисками (20-дюймовыми спереди и 21-дюймовыми сзади), облегчёнными на 10 килограммов, а также увеличенными в размерах накладками на пороги, сплиттером и большим подъёмным антикрылом.
Технически Battista Anniversario повторяет обычную версию — а заодно и хорватский гиперкар Rimac
C_Two,на базе которого этот электрокар и построен. У него четыре электромотора совокупной мощностью 1900 л.с. (2300 Н·м) и 720-вольтовый литий-ионный аккумулятор ёмкостью 120 кВт·ч. На разгон до «сотни» уходит меньше двух секунд, до 300 км/ч— 12 секунд. Максимальная скорость составляет 350 км/ч,а запас хода без подзарядки — 450 километров.
Юбилейный Pininfarina Battista Anniversario оценён в 2,6 миллиона евро (192 миллиона рублей), что на 600 тысяч евро (44,3 миллиона рублей) дороже стандартного купе, которое произведут тиражом 150 экземпляров. Производство электрического гиперкара начнётся в 2020 году.