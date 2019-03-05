Ателье Pininfarina сделало самый мощный серийный автомобиль в истории Италии

Ателье Pininfarina сделало себе подарок к 90-летнему юбилею: в свет выходит электрический гиперкар Pininfarina Battista. Это первый автомобиль ателье, разработанный с нуля, а не на базе уже существующей модели. Он будет выпускаться под брендом Pininfarina и является самым мощным автомобилем в истории итальянского автопрома.

Тем не менее, силовой установкой Pininfarina занималась не самостоятельно, а позаимствовала её у хорватов: компания Rimac Automobili, которая в прошлом году привозила в Женеву электрический гиперкар Concept Two, поделилась с итальянцами блоком батарей на 120 киловатт-часов и четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Суммарная мощность силовой установки составляет 1900 лошадиных сил. Общий крутящий момент достигает 2300 Н·м, причем на каждом колесе момент регулируется независимо, что является основой для системы изменения вектора тяги. В итоге привод у автомобиля может быть абсолютно любым в зависимости от типа покрытия и пожеланий водителя. Гиперкар набирает первую сотню меньше чем за две секунды, а до 300 км/ч – за 12 секунд. При этом заявленная дальность хода на одной зарядке достигает 450 километров.

Созданием автомобиля занимались инженеры, работавшие над Bugatti Veyron, Ferrari Sergio, Lamborghini Urus, McLaren P1, Pagani Zonda, Porsche Mission E и другими знаковыми автомобилями. В основе Battista лежит карбоновый монокок, задний подрамник и кузов тоже целиком сделаны из углепластика. По кругу установлены карбон-керамические тормоза с шестипоршенвыми суппортами и дисками на 390мм как спереди, так и сзади, а подвеска регулируется.

Главная фишка интерьера – необычная приборная панель: прямо перед взглядом водителя расположился небольшой дисплей спидометра, а по бокам от него установлены два монитора, расположенных чуть под углом к водителю и создающих эффект воронки, сходясь к центральному дисплею. В компании говорят, что с точки зрения эргономики комбинация идеальна: приборы хорошо читаются, а взгляд быстро фокусируется на нужных показаниях.

В серию Pininfarina Battista пойдет в 2020 году. Всего будет выпущено 150 экземпляров, цены пока не объявлены.