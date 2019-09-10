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Ресурс батарей электрокаров скоро превысит полтора миллиона километров

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Андрей Шульдешов

Профессор физики Джефф Дан, который занима­ется исследова­ниями в области элементов питания для электро­каров при поддержке компании Tesla, предрёк скорое появление батарей, способ­ных выдержать ресурс в 1,6 миллиона кило­метров (один миллион миль). Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на собственные источники.

  • В течение трёх лет Дан проводил ресурсные испытания элементов питания, тести­руя много­кратные циклы зарядки и разрядки при 20, 40 и 55 градусах Цельсия, проверил характе­ристики разных электролит­ных составов и в итоге якобы сумел разра­ботать элементы питания, способные выдержать около 6000 циклов заряда и порядка 1,6 милли­она кило­метров пробега. Это примерно втрое больше заявлен­ных ресурсных показа­телей батарей на нынешних моделях Tesla.

  • По версии Дана, внедрение батарей с таким ресурсом позволит сделать коммерчески выгодным сервис беспилот­ных такси и станет стимулом для развития коммер­ческого транс­порта на электро­тяге – в частности фур, у которых очень большие годовые пробеги и постоянные «дально­бойные» рейсы с часто повторя­ющимися циклами зарядки/разрядки батарей.

Пересядете на электрокар при таком ресурсе?

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