Ресурс батарей электрокаров скоро превысит полтора миллиона километров
Андрей Шульдешов
Профессор физики Джефф Дан, который занимается исследованиями в области элементов питания для электрокаров при поддержке компании Tesla, предрёк скорое появление батарей, способных выдержать ресурс в 1,6 миллиона километров (один миллион миль). Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на собственные источники.
В течение трёх лет Дан проводил ресурсные испытания элементов питания, тестируя многократные циклы зарядки и разрядки при 20, 40 и 55 градусах Цельсия, проверил характеристики разных электролитных составов и в итоге якобы сумел разработать элементы питания, способные выдержать около 6000 циклов заряда и порядка 1,6 миллиона километров пробега. Это примерно втрое больше заявленных ресурсных показателей батарей на нынешних моделях Tesla.
По версии Дана, внедрение батарей с таким ресурсом позволит сделать коммерчески выгодным сервис беспилотных такси и станет стимулом для развития коммерческого транспорта на электротяге – в частности фур, у которых очень большие годовые пробеги и постоянные «дальнобойные» рейсы с часто повторяющимися циклами зарядки/разрядки батарей.