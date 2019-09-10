Ресурс батарей электрокаров скоро превысит полтора миллиона километров

В течение трёх лет Дан проводил ресурсные испытания элементов питания, тести­руя много­кратные циклы зарядки и разрядки при 20, 40 и 55 градусах Цельсия, проверил характе­ристики разных электролит­ных составов и в итоге якобы сумел разра­ботать элементы питания, способные выдержать около 6000 циклов заряда и порядка 1,6 милли­она кило­метров пробега. Это примерно втрое больше заявлен­ных ресурсных показа­телей батарей на нынешних моделях Tesla.