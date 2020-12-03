Представлена первая из 19 пар коллекционных Aston Martin в честь столетия ателье Zagato

Посмотрите на швейцарские часы в виде «Бэтмобиля». Они стоят дороже многих настоящих машин

Новости

Борис Закиров

Швейцарская компания Kross Studio запустила продажи необычных настольных часов, внешним видом повторяющих дизайн «Бэтмобиля» 1989 года. Всего будет выпущено 100 таких механизмов, стоимость каждого составит 29,9 тысячи долларов или 2,2 миллиона рублей.

1/6

  • Внешне часы в виде «Бэтмобиля» почти неотличимы от своего прообраза из фильма. Отличия начинаются с капота, где под прозрачным стеклом видны шестерни часового и минутного механизма. Время показывает пара циферблатов, расположенных на месте двигателя.

  • Поскольку часы механические, их нужно заводить раз в 30 дней. Сделать это можно с помощью ключа в форме летучей мыши — он вставляется в скважину, скрывающуюся в сопле в задней части «Бэтмобиля». Барабаны, хранящие в себе энергию от завода, спрятаны в «кабине» масштабной модели.

  • Длина, ширина и высота часов — 298, 121 и 67 миллиметров соответственно. Механизм состоит из 512 деталей, 397 из которых отвечают за непосредственную работу часов. Кроме того, в них есть 34 камня.

  • Корпус выполнен из алюмини­евого композита, защищённого от царапин и окрашенного в матово-чёрный цвет. Колёса у машины могут вращаться.

  • На сайте предлагают выбрать только 9 номеров ограни­ченной серии из 100. Возможно, 91 экзем­пляр уже распродан.

Купили бы себе швейцарские часы за 2,2 миллиона рублей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение