Посмотрите на швейцарские часы в виде «Бэтмобиля». Они стоят дороже многих настоящих машин
Борис Закиров
Швейцарская компания Kross Studio запустила продажи необычных настольных часов, внешним видом повторяющих дизайн «Бэтмобиля» 1989 года. Всего будет выпущено 100 таких механизмов, стоимость каждого составит 29,9 тысячи долларов или 2,2 миллиона рублей.
Внешне часы в виде «Бэтмобиля» почти неотличимы от своего прообраза из фильма. Отличия начинаются с капота, где под прозрачным стеклом видны шестерни часового и минутного механизма. Время показывает пара циферблатов, расположенных на месте двигателя.
Поскольку часы механические, их нужно заводить раз в 30 дней. Сделать это можно с помощью ключа в форме летучей мыши — он вставляется в скважину, скрывающуюся в сопле в задней части «Бэтмобиля». Барабаны, хранящие в себе энергию от завода, спрятаны в «кабине» масштабной модели.
Длина, ширина и высота часов — 298, 121 и 67 миллиметров соответственно. Механизм состоит из 512 деталей, 397 из которых отвечают за непосредственную работу часов. Кроме того, в них есть 34 камня.
Корпус выполнен из алюминиевого композита, защищённого от царапин и окрашенного в матово-чёрный цвет. Колёса у машины могут вращаться.
На сайте предлагают выбрать только 9 номеров ограниченной серии из 100. Возможно, 91 экземпляр уже распродан.