Посмотрите на швейцарские часы в виде «Бэтмобиля». Они стоят дороже многих настоящих машин

Внешне часы в виде «Бэтмобиля» почти неотличимы от своего прообраза из фильма. Отличия начинаются с капота, где под прозрачным стеклом видны шестерни часового и минутного механизма. Время показывает пара циферблатов, расположенных на месте двигателя.

Поскольку часы механические, их нужно заводить раз в 30 дней. Сделать это можно с помощью ключа в форме летучей мыши — он вставляется в скважину, скрывающуюся в сопле в задней части «Бэтмобиля». Барабаны, хранящие в себе энергию от завода, спрятаны в «кабине» масштабной модели.