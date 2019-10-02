Квиз: угадай машину по глушителю

Квиз: что ты знаешь о Бэтмобилях

Игры

Константин Новацкий

Человек-летучая мышь из комиксов DC — жутко счастливый персонаж. Оставим за скобками славу, деньги и успех у женщин — тачки! Пожалуй, никто по ту сторону экрана не гонял на столь крутых и необычных машинах. Каждый из бэтмобилей был особенным, но выпекался словно из одной смеси — смеси истребителя с танком. Только что на Авто.ру выставили на продажу детальную реплику одного из бэтмобилей, поэтому мы решили вспомнить самые известные супермашины крылатого героя Готэма и сыграть с вами в игру. Проверим знания?

  • Пожалуй, самым милым и стильным Бэтмобилем остаётся этот кабриолет из сериала 60-х. Его создатель — Джордж Баррис, известный голливудский кастомайзер. На базе какой машины построен этот проект?

  • Кстати, о серийных машинах. В своё время Бэтмобилем «подрабатывал» настоящий спорткар — дело было на страницах комикса. В 1987 году обложку украсил мальчишка, снимающий колесо с машины Бэтмена. С какой?

  • Снова к кино. Эта машина — из «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона 1992-го — и её реплика продавалась на Авто.ру! Но для чего круглая штука у неё на носу?

  • Самый яркий (в прямом смысле) Бэтмобиль появился в сомнительной картине «Бэтмен навсегда» 1995-го. Там человек-мышь гоняет по Готэму на этой светящейся игрушке. И она умела…

  • Кстати, вместо этого Бэтмобиля в «Бэтмене навсегда» могла появиться машина, спроектированная автором…

  • А вот — Tumbler. «Бэтменовский» почти что танк из трилогии Кристофера Нолана середины 2000-х. По словам создателей, на образ их натолкнули реальные машины. Но какие?

  • А для гражданских поездок в «Тёмном рыцаре» Бэтмен использовал серийный Murciélago LP640. Кто знает, как с испанского переводится имя этого Lambo?

  • Кстати, ещё немного о грозном Tumbler: помните, что скрывалось внутри этой тачки?

  • Остановимся на «Тёмном рыцаре». По сюжету, до того как стать машиной Бэтмена, этот монстр был военным проектом. И Tumbler — не первое его имя. А какое было первым?

  • В картине «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) человек-мышь в исполнении Бена Аффлека появился в ещё более крутой тачке — настоящей крепости на колёсах: мощной, убойной, крутой. Помните, кто/что её сломало?

  • Чуть позже, в «Лиге справедливости» 2017-го, засветилась обычная машина Бэтмена. Впрочем, «обычная» не совсем то слово. Ведь речь о концепте для игры Gran Turismo. А именно о…

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