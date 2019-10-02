Квиз: что ты знаешь о Бэтмобилях

Человек-летучая мышь из комиксов DC — жутко счастливый персонаж. Оставим за скобками славу, деньги и успех у женщин — тачки! Пожалуй, никто по ту сторону экрана не гонял на столь крутых и необычных машинах. Каждый из бэтмобилей был особенным, но выпекался словно из одной смеси — смеси истребителя с танком. Только что на Авто.ру выставили на продажу детальную реплику одного из бэтмобилей, поэтому мы решили вспомнить самые известные супермашины крылатого героя Готэма и сыграть с вами в игру. Проверим знания?