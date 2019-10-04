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Всё, что вы хотели знать о бэтмобилях

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Вероника Загребаева

В чём секрет популярности Бэтмена? Один из ответов звучит так: в отличие от того же Супермена, Брюс Уэйн — всего лишь человек. Да, натрени­рованный почти до предела возмож­ностей, но всё же ни сверх­скоростью, ни пуленепро­биваемой кожей он не обладает. Значит нужно это компенси­ровать, и тут нам не обойтись без брони – и, конечно же, бэтмобиля. Тем более, на Авто.ру на продажу выставили детальную реплику самого свежего киношного автомобиля супергероя — и, кажется, пора разобраться в истории супергеройской машины по-настоящему.

Самая первая машина из комиксов сразу же обес­куражи­вает. Во-первых, потому что она красная. Отличный цвет для машины городского ниндзя, да. И незаметный. 

Во-вторых – ну, это ведь просто машина. Не набитый гаджетами брониро­ванный конь Чёрного рыцаря Готэма, не персонаж, который кочует из истории в историю и является неизменной частью образа героя. Это. Просто. Машина.

А точнее, Talbot-Lago 1938 года с решёткой радиатора от купе Ford 1937-го. Разумеется, он был дорогим автомо­билем, но ведь не это — главное отличи­тельное качество бэтмобиля.

Поэтому и термина Batmobile на первых порах не суще­ствовало. Придумали его только в 1941 году. И это всё ещё было приметное красное авто без намёка на броню, но сам факт упоминания уже стал признаком того, что времена меняются. А вдохно­вением для первого бэтмобиля послужил амери­канский Cord 812.

Следом за именем к автомобилю пришло и лицо, причём прямо на капот. Это было довольно странно и наверняка непрактично — если подумать, сколько всего могло зацепиться за бэтменские уши и остаться на них висеть.

Но детям нравилось, и игрушка по мотивам комиксов стала неве­роятно популярной. На этой фигурке видно, что, кроме теперь уже не красного цвета и головы Бэтмена, появился ещё один отличи­тельный признак – крыло летучей мыши в качестве спойлера. Давайте запомним его, потому что ход настолько понравится создателям, что будет кочевать от модели к модели. А вот класси­ческий иссиня-чёрный цвет в ночи передать сложно, поэтому в изначальной версии бэтмобиль был синим.

Первые телевизионные шаги

В первом экранном воплощении в 1943 году бэтмобиль тоже был обычным — Cadillac 1939 года. Работал он как прикрытие: если крыша поднята, то внутри Бэтмен, если опущена — то Брюс Уэйн, очень удобно.

В 1949 году была попытка сделать перезапуск шоу, но там в автомо­бильном плане снова ничего особенного не случилось.

При этом важно понимать, что те сериалы были довольно дешёвыми и на какой-то прорыв не претен­довали, хотя в комиксах Бэтс уже вовсю рас­секал воздух своей головой на капоте.

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Следующая итерация: формы старые, но в дизайне появляются красный и чёрный — и эту расцветку возьмут за основу Адам Уэст и Берт Уорт в своём гранди­озном сериале конца шестидесятых.

Бэтмен проездил на такой машине 7 лет комиксного времени, пока в 1950 году не разбился в чудо­вищной ката­строфе. И тогда миру явился новый бэтмобиль, да какой: брониро­ванные стёкла, радар, встроен­ный телевизор. Мало того, что машина была набита гаджетами, так ещё и могла похвастать супер­скоростью и манёврен­ностью! Отличный прорыв, учитывая, что до этого един­ственным технологичным решением в бэтмобилях было полицейское радио.

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В 1964 году дизайнеры наконец-то поняли, насколько нелепо выглядит усилитель носа в виде головы, и сделали из неё рисунок на капоте. Автомобиль в комиксах становится спорткаром и начинает выглядеть более реалистично и современно.

Тот самый сериал и тот самый мультик

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И всё это подготовило почву для шедевра из сериала Адама Уэста! Он выходил с 1966 по 1968 год, стал классикой и проложил путь для остальных экрани­заций комиксов. Построить машину, которая была бы значи­тельной частью образа не только главного героя, но и сериала в целом, доверили Джорджу Бариссу — популярному создателю автомобилей для кино и частных коллекций. Вот только дали ему всего три недели, поэтому о полностью самостоя­тельной разработке речи не шло. 

Баррис вспомнил, что 12 лет назад у Ford был концепт Lincoln Futura — что характерно, весьма футури­стичного вида. Так что, учитывая отличные отношения Ford с Бариссом, автомобиль предо­ставили для съёмок без лишних вопросов. Оставалось добавить бэт-антураж, и дело было в шляпе.

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Эта машина уже была напичкана серьёзным оружием вроде гранато­мёта, лазеров, радаров и приборов ночного видения. Были преду­смотрены даже парашюты! И тем страннее выглядит открытая крыша, из-за которой пассажиры становятся лёгкой мишенью для любого снайпера. В общем, в те годы Джокеру стоило задуматься о заказе стрелка вместо того, чтобы натрав­ливать на Бэтмена акул.

Оригинальный автомобиль, участвовав­ший в съёмках, был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов, хотя помимо основного авто Баррис построил ещё 4 копии-дублёра.

К концу 1969 года в комиксах произошли значи­тельные измене­ния в жизни Бэтмена: на какое-то время он остался без напар­ника, да и вся атмо­сфера начала становиться чуть реали­стичнее. В результате кто-то отметил, что яркий необычный спорткар с открытым верхом — не лучший спутник для Чёрного ниндзя (спойлер: это просвет­ление длилось недолго).

Тем не менее примерно на 5 лет бэтмобиль стал скучной и более безопасной версией самого себя, хотя здесь уже видны зачатки того самого стиля, который потом использует Тим Бёртон.

Но в 1973 году началась эра мульт­сериалов, и спорткар с открытым верхом вернулся. Основных причин здесь три: желание сыграть на ностальгии по класси­ческим комиксам (привет вам, ремейки 2010-х!), стремление увеличить продажи (и тут чем машина ярче, тем лучше), и необходи­мость дать максимум экранного времени Бэтмену и Робину — скрывать их под непрозрачным колпаком было нераци­онально.

Что было дальше? Все эти горы бумажных журналов, километры сериальной плёнки и океаны фанатских желаний пере­плави­лись в грандиозную сказку, сделав­шую мир кино­комиксов таким, каким мы его знаем.

Бэтмобили нашего детства

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Первый киношный бэтмобиль получил потрясающий дизайн от Антона Фюрста: здесь хватало классических решений, но вместе с тем машина была совер­шенно не похожа на свою сериальную пред­шест­венницу.

В основе — заднеприводный Chevrolet Impala 1980 года выпуска с бензиновым V8. Поэтому заяв­ленный разгон до сотни за 3,7 секунды, а также максималка в 482 км/ч, разумеется, были обычными фантазиями киношников. А вот огромные габариты — чистая правда: длина составляла 6621 мм, ширина – 2397 мм, колёсная база увели­чилась до 3,6 м против 2,9 у оригинала. Точная копия такого автомобиля тоже продавалась на Авто.ру — в 2016 году.

Логично, что такая машина оказалась крайне неповорот­ливой на узких улочках Готэма. Именно поэтому в следующем фильме бэтмобиль снабдили тросами, которыми можно было выстрелить, скажем, в уличный фонарь и резко повернуть («Нет, Человек-паук, это не плагиат, просто улицы узкие!»). Голосовое управ­ление, ракетница, бортовые пулеметы M1919 Browning — всё это приятное допол­нение к тому, что Рыцарь Готэма наконец-то получил свой по-настоящему уникальный транспорт.

Потом на смену Бёртону пришел Джоэл Шумахер и, казалось бы, от человека с такой фамилией можно было ждать чего-то прорывного в автомо­бильном плане. Но нет. Новый бэтмобиль снова построили на агрегатах Chevrolet, в движение он приводился 5,7-литровым V8, но главное: выглядел не грозным оружием отмщения, а легко­мысленной декорацией.

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Многие любят этот концепт за его комиксо­вость, но всё же из машины ушла мощь, появилась дурацкая подсветка, а у Бэтмена Вэла Килмера — костюм с сосками. Так нуарный фильм начал пре­вращаться в комедийное шоу и плавно перешёл к титулу «Худшего фильма в истории» в картине «Бэтмен и Робин». Хотя ностальгия — тонкая штука, и машины из тех времён фанаты всё же вспоминают с теплотой.

Эпоха Нолана и всё, что было дальше

И так же дружно они были разо­чарованы знаменитым Tumbler, который явил миру Кристофер Нолан. Да, мы получили реалистичную бэт-машину для боевых действий в городских условиях. Но это бэт-танк, а не бэтмобиль!

Создатели называли Tumbler чем-то средним между танком и Lamborghini, но нет! Это просто футури­стичная военная машина, выкрашен­ная в чёрный цвет. Она широкая, неизящная и в ней нет стиля персонажа. В этих условиях голова Бэтмена на капоте уже не кажется таким уж глупым ходом: это хоть как-то роднило автомобиль и его хозяина.

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Всего для фильма было изготовлено несколько моделей, и у каждой свой функционал. Так, одну из них научили пере­прыгивать через препят­ствия без ущерба для пассажира и самой машины.

Пожалуй, главной технической придумкой нолановского бэтмобиля стал встроенный в него мотоцикл, но и помимо него хватало разно­образного оружия, гаджетов и даже способов управ­ления – и руль, и джойстик, и автопилот... Словом, всё, что хочешь для борьбы с преступностью.

Но именно в этом случае документальность и попытка при­близиться к реальности сыграла злую шутку с Ноланом, потому что в машинах зрители всегда хотят видеть что-то необычное.

Зак Снайдер эту ошибку учёл, подсмотрел за бэтмобилем игры Batman Arkham Night и предложил герою Бена Аффлека автомобиль более лёгкий, спортивный и с намёком на возврат к изящным формам эпохи Тима Бёртона. Получилось не так брутально, но всё же ближе к перво­источнику. Хотя потерявшая изрядную часть брони машина начала напоминать багги.

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Оригинальный автомобиль имел 3,4 метра в ширину и весил почти четыре тонны. По словам сидевшего за рулём каскадера Майка Джастиса, управляться с ним было непросто не только из-за габаритов, но и из-за обзорности: сквозь маленькие окошки дорогу не разглядеть, поэтому в репликах эту проблему решают при помощи камер. Именно такую реплику прямо сейчас продают на Авто.ру!

А пока мы ждём нового Бэтмена в исполнении Роберта Патиссона, который уже давно смыл с себя амплуа мальчика для романти­ческих драм и снимается в большом коли­честве серьёзного фести­вального кино. Учитывая успех реали­стичного «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса, можно пред­положить, что DC всё ближе будут подходить к реализму, и какие концепты бэтмобилей мы увидим в ближайшем будущем, не совсем ясно. Но это совер­шенно точно будет так же эпично, так же захватывающе, как и вся 80-летняя история этого персонажа.

Какие бэтмобили – ваши любимые?

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