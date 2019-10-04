Всё, что вы хотели знать о бэтмобилях

В чём секрет популярности Бэтмена? Один из ответов звучит так: в отличие от того же Супермена, Брюс Уэйн — всего лишь человек. Да, натрени­рованный почти до предела возмож­ностей, но всё же ни сверх­скоростью, ни пуленепро­биваемой кожей он не обладает. Значит нужно это компенси­ровать, и тут нам не обойтись без брони – и, конечно же, бэтмобиля. Тем более, на Авто.ру на продажу выставили детальную реплику самого свежего киношного автомобиля супергероя — и, кажется, пора разобраться в истории супергеройской машины по-настоящему.

Самая первая машина из комиксов сразу же обес­куражи­вает. Во-первых, потому что она красная. Отличный цвет для машины городского ниндзя, да. И незаметный.

Во-вторых – ну, это ведь просто машина. Не набитый гаджетами брониро­ванный конь Чёрного рыцаря Готэма, не персонаж, который кочует из истории в историю и является неизменной частью образа героя. Это. Просто. Машина.