Всё, что вы хотели знать о бэтмобилях
Вероника Загребаева
В чём секрет популярности Бэтмена? Один из ответов звучит так: в отличие от того же Супермена, Брюс Уэйн — всего лишь человек. Да, натренированный почти до предела возможностей, но всё же ни сверхскоростью, ни пуленепробиваемой кожей он не обладает. Значит нужно это компенсировать, и тут нам не обойтись без брони – и, конечно же, бэтмобиля. Тем более, на Авто.ру на продажу выставили детальную реплику самого свежего киношного автомобиля супергероя — и, кажется, пора разобраться в истории супергеройской машины по-настоящему.
Самая первая машина из комиксов сразу же обескураживает. Во-первых, потому что она красная. Отличный цвет для машины городского ниндзя, да. И незаметный.
Во-вторых – ну, это ведь просто машина. Не набитый гаджетами бронированный конь Чёрного рыцаря Готэма, не персонаж, который кочует из истории в историю и является неизменной частью образа героя. Это. Просто. Машина.
А точнее, Talbot-Lago 1938 года с решёткой радиатора от купе Ford
Поэтому и термина Batmobile на первых порах не существовало. Придумали его только в 1941 году. И это всё ещё было приметное красное авто без намёка на броню, но сам факт упоминания уже стал признаком того, что времена меняются. А вдохновением для первого бэтмобиля послужил американский Cord 812.
Следом за именем к автомобилю пришло и лицо, причём прямо на капот. Это было довольно странно и наверняка непрактично — если подумать, сколько всего могло зацепиться за бэтменские уши и остаться на них висеть.
Но детям нравилось, и игрушка по мотивам комиксов стала невероятно популярной. На этой фигурке видно, что, кроме теперь уже не красного цвета и головы Бэтмена, появился ещё один отличительный признак – крыло летучей мыши в качестве спойлера. Давайте запомним его, потому что ход настолько понравится создателям, что будет кочевать от модели к модели. А вот классический иссиня-чёрный цвет в ночи передать сложно, поэтому в изначальной версии бэтмобиль был синим.
Первые телевизионные шаги
В первом экранном воплощении в 1943 году бэтмобиль тоже был обычным — Cadillac 1939 года. Работал он как прикрытие: если крыша поднята, то внутри Бэтмен, если опущена — то Брюс Уэйн, очень удобно.
В 1949 году была попытка сделать перезапуск шоу, но там в автомобильном плане снова ничего особенного не случилось.
При этом важно понимать, что те сериалы были довольно дешёвыми и на какой-то прорыв не претендовали, хотя в комиксах Бэтс уже вовсю рассекал воздух своей головой на капоте.
Следующая итерация: формы старые, но в дизайне появляются красный и чёрный — и эту расцветку возьмут за основу Адам Уэст и Берт Уорт в своём грандиозном сериале конца шестидесятых.
Бэтмен проездил на такой машине 7 лет комиксного времени, пока в 1950 году не разбился в чудовищной катастрофе. И тогда миру явился новый бэтмобиль, да какой: бронированные стёкла, радар, встроенный телевизор. Мало того, что машина была набита гаджетами, так ещё и могла похвастать суперскоростью и манёвренностью! Отличный прорыв, учитывая, что до этого единственным технологичным решением в бэтмобилях было полицейское радио.
В 1964 году дизайнеры наконец-то поняли, насколько нелепо выглядит усилитель носа в виде головы, и сделали из неё рисунок на капоте. Автомобиль в комиксах становится спорткаром и начинает выглядеть более реалистично и современно.
Тот самый сериал и тот самый мультик
И всё это подготовило почву для шедевра из сериала Адама Уэста! Он выходил с 1966 по 1968 год, стал классикой и проложил путь для остальных экранизаций комиксов. Построить машину, которая была бы значительной частью образа не только главного героя, но и сериала в целом, доверили Джорджу Бариссу — популярному создателю автомобилей для кино и частных коллекций. Вот только дали ему всего три недели, поэтому о полностью самостоятельной разработке речи не шло.
Баррис вспомнил, что 12 лет назад у Ford был концепт Lincoln Futura — что характерно, весьма футуристичного вида. Так что, учитывая отличные отношения Ford с Бариссом, автомобиль предоставили для съёмок без лишних вопросов. Оставалось добавить бэт-антураж, и дело было в шляпе.
Эта машина уже была напичкана серьёзным оружием вроде гранатомёта, лазеров, радаров и приборов ночного видения. Были предусмотрены даже парашюты! И тем страннее выглядит открытая крыша, из-за которой пассажиры становятся лёгкой мишенью для любого снайпера. В общем, в те годы Джокеру стоило задуматься о заказе стрелка вместо того, чтобы натравливать на Бэтмена акул.
Оригинальный автомобиль, участвовавший в съёмках, был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов, хотя помимо основного авто Баррис построил ещё 4 копии-дублёра.
К концу 1969 года в комиксах произошли значительные изменения в жизни Бэтмена: на какое-то время он остался без напарника, да и вся атмосфера начала становиться чуть реалистичнее. В результате кто-то отметил, что яркий необычный спорткар с открытым верхом — не лучший спутник для Чёрного ниндзя (спойлер: это просветление длилось недолго).
Тем не менее примерно на 5 лет бэтмобиль стал скучной и более безопасной версией самого себя, хотя здесь уже видны зачатки того самого стиля, который потом использует Тим Бёртон.
Но в 1973 году началась эра мультсериалов, и спорткар с открытым верхом вернулся. Основных причин здесь три: желание сыграть на ностальгии по классическим комиксам (привет вам, ремейки
Что было дальше? Все эти горы бумажных журналов, километры сериальной плёнки и океаны фанатских желаний переплавились в грандиозную сказку, сделавшую мир кинокомиксов таким, каким мы его знаем.
Бэтмобили нашего детства
Первый киношный бэтмобиль получил потрясающий дизайн от Антона Фюрста: здесь хватало классических решений, но вместе с тем машина была совершенно не похожа на свою сериальную предшественницу.
В основе — заднеприводный Chevrolet Impala 1980 года выпуска с бензиновым V8. Поэтому заявленный разгон до сотни за 3,7 секунды, а также максималка
Логично, что такая машина оказалась крайне неповоротливой на узких улочках Готэма. Именно поэтому в следующем фильме бэтмобиль снабдили тросами, которыми можно было выстрелить, скажем, в уличный фонарь и резко повернуть («Нет, Человек-паук, это не плагиат, просто улицы узкие!»). Голосовое управление, ракетница, бортовые пулеметы M1919 Browning — всё это приятное дополнение к тому, что Рыцарь Готэма наконец-то получил свой по-настоящему уникальный транспорт.
Потом на смену Бёртону пришел Джоэл Шумахер и, казалось бы, от человека с такой фамилией можно было ждать чего-то прорывного в автомобильном плане. Но нет. Новый бэтмобиль снова построили на агрегатах Chevrolet, в движение он приводился 5,7-литровым V8, но главное: выглядел не грозным оружием отмщения, а легкомысленной декорацией.
Многие любят этот концепт за его комиксовость, но всё же из машины ушла мощь, появилась дурацкая подсветка, а у Бэтмена Вэла Килмера — костюм с сосками. Так нуарный фильм начал превращаться в комедийное шоу и плавно перешёл к титулу «Худшего фильма в истории» в картине «Бэтмен и Робин». Хотя ностальгия — тонкая штука, и машины из тех времён фанаты всё же вспоминают с теплотой.
Эпоха Нолана и всё, что было дальше
И так же дружно они были разочарованы знаменитым Tumbler, который явил миру Кристофер Нолан. Да, мы получили реалистичную бэт-машину для боевых действий в городских условиях. Но это бэт-танк, а не бэтмобиль!
Создатели называли Tumbler чем-то средним между танком и Lamborghini, но нет! Это просто футуристичная военная машина, выкрашенная в чёрный цвет. Она широкая, неизящная и в ней нет стиля персонажа. В этих условиях голова Бэтмена на капоте уже не кажется таким уж глупым ходом: это хоть как-то роднило автомобиль и его хозяина.
Всего для фильма было изготовлено несколько моделей, и у каждой свой функционал. Так, одну из них научили перепрыгивать через препятствия без ущерба для пассажира и самой машины.
Пожалуй, главной технической придумкой нолановского бэтмобиля стал встроенный в него мотоцикл, но и помимо него хватало разнообразного оружия, гаджетов и даже способов управления – и руль, и джойстик, и автопилот... Словом, всё, что хочешь для борьбы с преступностью.
Но именно в этом случае документальность и попытка приблизиться к реальности сыграла злую шутку с Ноланом, потому что в машинах зрители всегда хотят видеть что-то необычное.
Зак Снайдер эту ошибку учёл, подсмотрел за бэтмобилем игры Batman Arkham Night и предложил герою Бена Аффлека автомобиль более лёгкий, спортивный и с намёком на возврат к изящным формам эпохи Тима Бёртона. Получилось не так брутально, но всё же ближе к первоисточнику. Хотя потерявшая изрядную часть брони машина начала напоминать багги.
Оригинальный автомобиль имел 3,4 метра в ширину и весил почти четыре тонны. По словам сидевшего за рулём каскадера Майка Джастиса, управляться с ним было непросто не только из-за габаритов, но и из-за обзорности: сквозь маленькие окошки дорогу не разглядеть, поэтому в репликах эту проблему решают при помощи камер. Именно такую реплику прямо сейчас продают на Авто.ру!
А пока мы ждём нового Бэтмена в исполнении Роберта Патиссона, который уже давно смыл с себя амплуа мальчика для романтических драм и снимается в большом количестве серьёзного фестивального кино. Учитывая успех реалистичного «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса, можно предположить, что DC всё ближе будут подходить к реализму, и какие концепты бэтмобилей мы увидим в ближайшем будущем, не совсем ясно. Но это совершенно точно будет так же эпично, так же захватывающе, как и вся 80-летняя история этого персонажа.