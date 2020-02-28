Эвакуированный в Москве бэтмобиль продадут в США
Николай Андреев
Копию автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена», которую недавно эвакуировали в Москве, продадут бывшему спортсмену и фанату комиксов из США. Имя покупателя не называется. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал нынешний владелец машины.
25 февраля бэтмобиль увезли на штрафстоянку на эвакуаторе для грузовиков после того, как сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на дороге.
Из-зачрезмерной ширины (около четырёх метров) машину невозможно поставить на учёт, поэтому на ней запрещено ездить по дорогам общего пользования. За нарушение владелец заплатил штраф в размере 40 тысяч рублей и забрал реплику со штрафстоянки.
Автомобиль длиной шесть метров построили в США в 2018 году. В России ему доработали кузов, салон и электрику, например, установили бронированные стёкла и быстросъёмный руль, а также тепловизор с 255-кратным зумом и копию пушки с лазерным прицелом. За сиденьями у бэтмобиля расположен 501-сильный бензиновый двигатель 5.0 V8.
В 2019 году владелец машины пытался продать её на Авто.ру за 55 миллионов рублей, но в России покупателя не нашлось. После продажи машины в Америку автор займётся постройкой электромобиля, который станет аналогом пикапа Tesla Cybertruck.