Эвакуированный в Москве бэтмобиль продадут в США

25 февраля бэтмобиль увезли на штрафстоянку на эвакуаторе для грузо­виков после того, как сотрудники ГИБДД остановили автомо­биль на дороге. Из-за чрезмерной ширины (около четырёх метров) машину невозможно поставить на учёт, поэтому на ней запрещено ездить по дорогам общего пользо­вания. За наруше­ние владелец заплатил штраф в размере 40 тысяч рублей и забрал реплику со штрафстоянки.

Автомобиль длиной шесть метров построили в США в 2018 году. В России ему дора­ботали кузов, салон и электрику, например, устано­вили брониро­ванные стёкла и быстро­съёмный руль, а также тепло­визор с 255-кратным зумом и копию пушки с лазерным прицелом. За сиденьями у бэтмобиля распо­ложен 501-сильный бензиновый двига­тель 5.0 V8.