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Эвакуированный в Москве бэтмобиль продадут в США

Новости

Николай Андреев

Копию автомобиля из фильма «Бэтмен против Супер­мена», которую недавно эвакуиро­вали в Москве, прода­дут бывшему спортс­мену и фанату комиксов из США. Имя покупателя не называ­ется. Об этом изданию «Москов­ский комсомолец» рассказал нынешний владелец машины.

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  • 25 февраля бэтмобиль увезли на штрафстоянку на эвакуаторе для грузо­виков после того, как сотрудники ГИБДД остановили автомо­биль на дороге. Из-за чрезмерной ширины (около четырёх метров) машину невозможно поставить на учёт, поэтому на ней запрещено ездить по дорогам общего пользо­вания. За наруше­ние владелец заплатил штраф в размере 40 тысяч рублей и забрал реплику со штрафстоянки.

  • Автомобиль длиной шесть метров построили в США в 2018 году. В России ему дора­ботали кузов, салон и электрику, например, устано­вили брониро­ванные стёкла и быстро­съёмный руль, а также тепло­визор с 255-кратным зумом и копию пушки с лазерным прицелом. За сиденьями у бэтмобиля распо­ложен 501-сильный бензиновый двига­тель 5.0 V8.

  • В 2019 году владелец машины пытался продать её на Авто.ру за 55 мил­лионов рублей, но в России покупателя не нашлось. После продажи машины в Америку автор займётся постройкой электро­мобиля, который станет аналогом пикапа Tesla Cybertruck.

Не так часто в объявлениях на Авто.ру можно найти машину, которая привлекала бы столько внимания. Семь метров в длину, 3,5 метра в ширину, фантастический дизайн, гигантские колёса и даже пушка – пусть это не настоящий бэтмобиль, а его реплика, но выглядит всё очень серьёзно. И создана она в России! Мы не смогли пройти мимо команды талантливых ребят, потративших силы и время на создание этого монстра, и решили, что об их творении должны узнать все! Поэтому мы связались с ними, выяснили, как дорабатывался бэтмобиль, что он умеет — и, разумеется, сняли обзор. Такой же необычный, как и его герой. — Эта машина прямо сейчас продаётся тут https://autoru.me/JS5gx — Всё, что нужно знать про все бэтмобили https://autoru.me/JS5iW — Проверить свои знания о бэтмобилях можно тут https://autoru.me/JS5jJ — Инстаграм создателей этого авто https://www.instagram.com/fastboompro/ Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

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