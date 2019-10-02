В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
Николай Андреев
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена». За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Габариты бэтмобиля впечатляют: его длина составляет шесть метров, ширина – четыре метра. При этом под поднимающимися с помощью электроприводов дверьми – всего два сиденья. Из оснащения у бэтмобиля есть тепловизор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копия пушки, расположенная на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.
За сиденьями расположен 501-сильный бензиновый пятилитровый V8, передающий всю мощность на задние гигантские колёса с помощью автоматической коробки передач. Подвеска бэтмобиля – пневматическая, а масса всей машины составляет более 1,5 тонн.
Автомобиль построен в США в 2018 году и ввезён в нашу страну прошлым летом. В России ему доработали кузов, салон и электрику, например, заменили стёкла на бронированные и установили быстросъёмный прямоугольный руль.
По словам продавца, в мире существует только четыре подобные копии бэтмобиля – две в ОАЭ и по одному в США и России. Из-за большой ширины автомобилю нельзя ездить по обычным дорогам, а перевозка разрешена только на спецтранспорте и с особым сопровождением.