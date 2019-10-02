В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей

Габариты бэтмобиля впечат­ляют: его длина составляет шесть метров, ширина – четыре метра. При этом под подни­мающимися с помощью электро­приводов дверьми – всего два сиденья. Из оснащения у бэтмо­биля есть тепло­визор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копия пушки, располо­женная на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.

За сиденьями расположен 501-сильный бензиновый пяти­литровый V8, пере­дающий всю мощность на задние гигант­ские колёса с помощью автома­тической коробки передач. Подвеска бэтмобиля – пневмати­ческая, а масса всей машины состав­ляет более 1,5 тонн.

Автомобиль построен в США в 2018 году и ввезён в нашу страну прошлым летом. В России ему дорабо­тали кузов, салон и электрику, например, заменили стёкла на брониро­ванные и установили быстро­съёмный прямо­угольный руль.