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В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей

Новости

Николай Андреев

На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супер­мена». За огромный автомобиль с пробегом в 120 кило­метров, который находится в Москве, просят 55 милли­онов рублей.

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  • Габариты бэтмобиля впечат­ляют: его длина составляет шесть метров, ширина – четыре метра. При этом под подни­мающимися с помощью электро­приводов дверьми – всего два сиденья. Из оснащения у бэтмо­биля есть тепло­визор с 255-кратным зумом, лазерный прицел и копия пушки, располо­женная на переднем бампере, которая имитирует стрельбу.

  • За сиденьями расположен 501-сильный бензиновый пяти­литровый V8, пере­дающий всю мощность на задние гигант­ские колёса с помощью автома­тической коробки передач. Подвеска бэтмобиля – пневмати­ческая, а масса всей машины состав­ляет более 1,5 тонн.

  • Автомобиль построен в США в 2018 году и ввезён в нашу страну прошлым летом. В России ему дорабо­тали кузов, салон и электрику, например, заменили стёкла на брониро­ванные и установили быстро­съёмный прямо­угольный руль.

  • По словам продавца, в мире суще­ствует только четыре подобные копии бэтмобиля – две в ОАЭ и по одному в США и России. Из-за большой ширины автомобилю нельзя ездить по обычным дорогам, а пере­возка разрешена только на спец­транспорте и с особым сопровож­дением.

Этот бэтмобиль выглядит на 55 миллионов? 

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