Семиметровую копию «Бэтмобиля» выставят на продажу — на ней можно ездить по улицам
Дмитрий Елизаров
На аукционе Bonhams, который состоится 20 марта в Великобритании, будет продана точная копия «Бэтмобиля» из классических фильмов Тима Бёртона 1989 и 1992 годов. Издание The Daily Mail уверяет, что машину даже получится поставить на учёт и ездить на ней по дорогам общего пользования. Ожидаемая цена — 30 тысяч фунтов или чуть более 3 миллионов рублей.
Бэтмобиль построен неким британским кузовным ателье в 2016 году. За основу для копии был взят Ford Mustang образца 1965 года, в движение машина приводится 5,7-литровым V8. Мощность двигателя не указывается.
Судя по фотографиям, «Бэтмобиль» сохранил сдвижной колпак, через который предполагается попадать в двухместный салон. Однако используемые Бэтменом в фильмах супергеройские гаджеты либо отсутствуют, либо носят чисто декоративный характер.
При этом реплика, как утверждается, располагает номерными знаками и необходимой оптикой, что и должно позволить передвигаться на «Бэтмобиле» по дорогам общего пользования, несмотря на размеры.
Пробег экстравагантного автомобиля не уточняется, но он может быть нулевым. Британская пресса утверждает, что сразу после постройки машина была выкуплена автомобильным музеем в Хиллингдоне, где и экспонировалась всё это время. На продажу же реплику выставили по причине закрытия музея.
Похожая копия того же «Бэтмобиля», но на базе кастомного шасси с мотором от Chevrolet Corvette выставлялась в начале декабря прошлого года на аукцион Mecum в США. Реплика, снабжённая макетами пулемётов и прицелом от истребителя, нашла своего владельца, но сумму сделки аукцион не раскрыл.