Семиметровую копию «Бэтмобиля» выставят на продажу — на ней можно ездить по улицам

Бэтмобиль построен неким британским кузовным ателье в 2016 году. За основу для копии был взят Ford Mustang образца 1965 года, в движение машина приводится 5,7-литровым V8. Мощность двигателя не указывается.

Судя по фотографиям, «Бэтмобиль» сохранил сдвижной колпак, через который пред­полагается попадать в двух­местный салон. Однако использу­емые Бэтменом в фильмах супер­геройские гаджеты либо отсут­ствуют, либо носят чисто декоративный характер.

При этом реплика, как утверждается, располагает номерными знаками и необходимой оптикой, что и должно позволить пере­двигаться на «Бэтмобиле» по дорогам общего пользо­вания, несмотря на размеры.

Пробег экстравагантного автомобиля не уточня­ется, но он может быть нулевым. Британская пресса утверж­дает, что сразу после постройки машина была выкуплена автомобиль­ным музеем в Хиллингдоне, где и экспониро­валась всё это время. На продажу же реплику выставили по причине закрытия музея.