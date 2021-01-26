Полный привод, понижайка, турбомотор: новая «Нива» останется внедорожником

Семиметровую копию «Бэтмобиля» выставят на продажу — на ней можно ездить по улицам

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Bonhams, который состоится 20 марта в Велико­британии, будет продана точная копия «Бэт­мобиля» из классических фильмов Тима Бёртона 1989 и 1992 годов. Издание The Daily Mail уверяет, что машину даже получится поставить на учёт и ездить на ней по дорогам общего пользо­вания. Ожидаемая цена — 30 тысяч фунтов или чуть более 3 миллионов рублей.

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  • Бэтмобиль построен неким британским кузовным ателье в 2016 году. За основу для копии был взят Ford Mustang образца 1965 года, в движение машина приводится 5,7-литровым V8. Мощность двигателя не указывается.

  • Судя по фотографиям, «Бэтмобиль» сохранил сдвижной колпак, через который пред­полагается попадать в двух­местный салон. Однако использу­емые Бэтменом в фильмах супер­геройские гаджеты либо отсут­ствуют, либо носят чисто декоративный характер.

  • При этом реплика, как утверждается, располагает номерными знаками и необходимой оптикой, что и должно позволить пере­двигаться на «Бэтмобиле» по дорогам общего пользо­вания, несмотря на размеры.

  • Пробег экстравагантного автомобиля не уточня­ется, но он может быть нулевым. Британская пресса утверж­дает, что сразу после постройки машина была выкуплена автомобиль­ным музеем в Хиллингдоне, где и экспониро­валась всё это время. На продажу же реплику выставили по причине закрытия музея.

  • Похожая копия того же «Бэтмобиля», но на базе кастомного шасси с мотором от Chevrolet Corvette выставлялась в начале декабря прошлого года на аукцион Mecum в США. Реплика, снабжённая макетами пулемётов и прицелом от истреби­теля, нашла своего владельца, но сумму сделки аукцион не раскрыл.

Рискнули бы прокатиться на таком «Бэтмобиле»?

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