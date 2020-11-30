Реплику «Бэтмобиля» с пулемётами выставят на аукцион — ей разрешено ездить по улицам
Дмитрий Елизаров
В начале декабря на аукционе Mecum, который пройдёт в Хьюстоне, будет выставлена на продажу функциональная копия Бэтмобиля из фильма Тима Бёртона 1989 года — одной из самых известных машин Бэтмена. У реплики имеются V8 от старого Корвета и два станковых пулемёта.
Автомобиль построен в ателье Putsch Racing на базе специально спроектированного каркаса с независимой пневмоподвеской всех колёс. В движение реплика приводится двигателем от Chevrolet Corvette 1989 года выпуска (как и машина, снимавшаяся в кино), но в описании лота говорится, что шасси позволяет установить любой другой агрегат — V8 увеличенного объёма, V10 от Dodge Viper или даже турбины от Боинга.
«Купол» кабины Бэтмобиля снабжён сервоприводами и может открываться дистанционно. «Бэткорвет» оборудован двумя копиями пулемётов Браунинга, которые способны выдвигаться из кузова и имитировать выстрелы.
Изображения интерьера не опубликованы, но указано, что в нём имеются кресла с электрорегулировками, прицел от истребителя P51 Mustang, сканер полицейских частот, камера заднего вида с инфракрасной подсветкой и стереосистема с
CD-плеероми возможностью подключения iPod. Кроме того, машину снабдили системой громкой связи и сиреной.
Весит автомобиль 1564 килограмма. Динамические характеристики реплики не приводятся: её создатели обещают стабильность управления на скоростях до 80 миль в час
(128 км/ч),но сами испытывали Бэтмобиль, разгоняясь вплоть до 190 км/ч.
Издание Autoevolution уточняет, что это уже не первая попытка продать Бэтмобиль. Его выставляли на тот же аукцион Mecum в январе нынешнего года, но желающих приобрести «Бэткорвет» так и не нашлось. Аукционный дом не называет предполагаемой стоимости экзотического спорткара, однако подчёркивает его легальный статус: владелец сможет эксплуатировать машину на дорогах общего пользования.
Ранее копию Бэтмобиля продавали в России. В октябре 2019 года на Авто.ру публиковалось объявление о продаже машины, построенной в США по образцу транспорта супергероя из фильма «Бэтмен против Супермена» и доработанной в нашей стране. Оценили тогда реплику в 55 миллионов рублей.