Реплику «Бэтмобиля» с пулемётами выставят на аукцион — ей разрешено ездить по улицам

Автомобиль построен в ателье Putsch Racing на базе специально спроектиро­ванного каркаса с независимой пневмо­подвеской всех колёс. В движение реплика приводится двигателем от Chevrolet Corvette 1989 года выпуска (как и машина, снимав­шаяся в кино), но в описании лота говорится, что шасси позволяет установить любой другой агрегат — V8 увеличен­ного объёма, V10 от Dodge Viper или даже турбины от Боинга.

«Купол» кабины Бэтмобиля снабжён серво­приводами и может открываться дистанционно. «Бэткорвет» оборудован двумя копиями пулемётов Браунинга, которые способны выдвигаться из кузова и имитировать выстрелы.

Изображения интерьера не опублико­ваны, но указано, что в нём имеются кресла с электро­регулировками, прицел от истребителя P51 Mustang, сканер полицейских частот, камера заднего вида с инфра­красной подсветкой и стерео­система с CD-плеером и возмож­ностью подключения iPod. Кроме того, машину снабдили системой громкой связи и сиреной.

Весит автомобиль 1564 кило­грамма. Динамические характери­стики реплики не приводятся: её создатели обещают стабиль­ность управления на скоростях до 80 миль в час (128 км/ч), но сами испытывали Бэтмобиль, разгоняясь вплоть до 190 км/ч.

Издание Autoevolution уточняет, что это уже не первая попытка продать Бэтмобиль. Его выставляли на тот же аукцион Mecum в январе нынешнего года, но желающих приобрести «Бэткорвет» так и не нашлось. Аукционный дом не называет пред­полагаемой стоимости экзотического спорткара, однако подчёрки­вает его легальный статус: владелец сможет эксплуатировать машину на дорогах общего пользования.