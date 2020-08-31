Сразу два новых Бэтмобиля рассекретили на шпионских снимках

Утверждается, что два экземпляра Бэтмобиля сфото­графиро­вали на автовозе во время разгрузки на некоем заброшенном аэро­дроме, а также во время тестовых заездов.

Автомобили предназначены для разных типов съёмок: они отличаются, например, конфигурацией силового агрегата, располо­женного у нового Бэтмобиля в районе задней оси. Машина с наиболее детально оформ­ленным двигателем снабжена вертикальными выхлопными трубами и загадочным устрой­ством по центру — своего рода «форсажной камерой».

Второй прототип, судя по фото, оснастили более энергоёмкой подвеской и увеличен­ными колёсами — по всей види­мости, этот экземпляр готовят для исполнения трюков.

Ранее сообщалось, что Бэтмобиль в новом фильме о супергерое будет больше похож на привычное средство пере­движения (за исключе­нием нестандартного двигателя): на уже публико­вавшихся снимках очерта­ниями кузова он напоминает классический американский масл-кар.