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Сразу два новых Бэтмобиля рассекретили на шпионских снимках

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Дмитрий Елизаров

Сразу два Бэтмобиля удалось сфотографировать шпионам во время испытаний. Снимки опубликованы на YouTube-канале Văn Thị Thái Thắm Tv.

  • Утверждается, что два экземпляра Бэтмобиля сфото­графиро­вали на автовозе во время разгрузки на некоем заброшенном аэро­дроме, а также во время тестовых заездов.

  • Автомобили предназначены для разных типов съёмок: они отличаются, например, конфигурацией силового агрегата, располо­женного у нового Бэтмобиля в районе задней оси. Машина с наиболее детально оформ­ленным двигателем снабжена вертикальными выхлопными трубами и загадочным устрой­ством по центру — своего рода «форсажной камерой».

  • Второй прототип, судя по фото, оснастили более энергоёмкой подвеской и увеличен­ными колёсами — по всей види­мости, этот экземпляр готовят для исполнения трюков.

  • Ранее сообщалось, что Бэтмобиль в новом фильме о супергерое будет больше похож на привычное средство пере­движения (за исключе­нием нестандартного двигателя): на уже публико­вавшихся снимках очерта­ниями кузова он напоминает классический американский масл-кар.

  • Премьера 11-го по счёту фильма о Бэтмене намечена на осень следующего года. Главную роль в нём сыграет Роберт Паттинсон.

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