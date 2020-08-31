Сразу два новых Бэтмобиля рассекретили на шпионских снимках
Дмитрий Елизаров
Сразу два Бэтмобиля удалось сфотографировать шпионам во время испытаний. Снимки опубликованы на YouTube-канале Văn Thị Thái Thắm Tv.
Утверждается, что два экземпляра Бэтмобиля сфотографировали на автовозе во время разгрузки на некоем заброшенном аэродроме, а также во время тестовых заездов.
Автомобили предназначены для разных типов съёмок: они отличаются, например, конфигурацией силового агрегата, расположенного у нового Бэтмобиля в районе задней оси. Машина с наиболее детально оформленным двигателем снабжена вертикальными выхлопными трубами и загадочным устройством по центру — своего рода «форсажной камерой».
Второй прототип, судя по фото, оснастили более энергоёмкой подвеской и увеличенными колёсами — по всей видимости, этот экземпляр готовят для исполнения трюков.
Ранее сообщалось, что Бэтмобиль в новом фильме о супергерое будет больше похож на привычное средство передвижения (за исключением нестандартного двигателя): на уже публиковавшихся снимках очертаниями кузова он напоминает классический американский масл-кар.
Премьера 11-го по счёту фильма о Бэтмене намечена на осень следующего года. Главную роль в нём сыграет Роберт Паттинсон.