Электромотор и два типа кузова: появились подробности о новом VW Passat

Трейлер нового «Бэтмена» рассекретил следующую версию Бэтмобиля

Новости

Дмитрий Елизаров

Автомобиль Бэтмена в очередной раз претерпит серьёзную транс­формацию. Супергерой в исполнении Роберта Паттин­сона будет пере­двигаться по мифо­логиче­скому Готэму на автомобиле, куда больше приближенном к реаль­ности, чем ранее, следует из вышед­шего недавно трейлера новой картины.

  • В отличие от многометрового купе в стиле ар-деко, футури­стичного транс­формиру­ющегося танка или мотоцикла на огромных колёсах, транспортом Бэтмена в его прочтении 2021 года станет машина, более всего напомина­ющая классический масл-кар наподобие Dodge Charger или Chevrolet Camaro.

  • Трейлер позволяет увидеть, что машина защитника Готэма построена на трубчатом каркасе, снабжена очень широкими колёсными дисками и имеет необычную компоновку с двигателем, располо­женным в районе задней оси. При этом двигатель использует в качестве источника энергии не ископаемое топливо, как обычный ДВС, а некую супер­современную разработку.

  • Премьера фильма должна состояться 30 сентября 2021 года. Роль главного положитель­ного героя сыграет Роберт Паттинсон. Кроме него, в «Бэтмене» задейст­вованы Зои Кравиц и Колин Фаррелл, а режисси­рует ленту Мэтт Ривз. Ожидается, что сюжет фильма будет посвящён периоду станов­ления Брюса Уэйна как защитника жителей Готэма от местного криминала.

Будете смотреть?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение