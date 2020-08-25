Трейлер нового «Бэтмена» рассекретил следующую версию Бэтмобиля
Дмитрий Елизаров
Автомобиль Бэтмена в очередной раз претерпит серьёзную трансформацию. Супергерой в исполнении Роберта Паттинсона будет передвигаться по мифологическому Готэму на автомобиле, куда больше приближенном к реальности, чем ранее, следует из вышедшего недавно трейлера новой картины.
В отличие от многометрового купе в стиле ар-деко, футуристичного трансформирующегося танка или мотоцикла на огромных колёсах, транспортом Бэтмена в его прочтении 2021 года станет машина, более всего напоминающая классический масл-кар наподобие Dodge Charger или Chevrolet Camaro.
Трейлер позволяет увидеть, что машина защитника Готэма построена на трубчатом каркасе, снабжена очень широкими колёсными дисками и имеет необычную компоновку с двигателем, расположенным в районе задней оси. При этом двигатель использует в качестве источника энергии не ископаемое топливо, как обычный ДВС, а некую суперсовременную разработку.
Премьера фильма должна состояться 30 сентября 2021 года. Роль главного положительного героя сыграет Роберт Паттинсон. Кроме него, в «Бэтмене» задействованы Зои Кравиц и Колин Фаррелл, а режиссирует ленту Мэтт Ривз. Ожидается, что сюжет фильма будет посвящён периоду становления Брюса Уэйна как защитника жителей Готэма от местного криминала.