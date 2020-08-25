Трейлер нового «Бэтмена» рассекретил следующую версию Бэтмобиля

Автомобиль Бэтмена в очередной раз претерпит серьёзную транс­формацию. Супергерой в исполнении Роберта Паттин­сона будет пере­двигаться по мифо­логиче­скому Готэму на автомобиле, куда больше приближенном к реаль­ности, чем ранее, следует из вышед­шего недавно трейлера новой картины.

В отличие от многометрового купе в стиле ар-деко, футури­стичного транс­формиру­ющегося танка или мотоцикла на огромных колёсах, транспортом Бэтмена в его прочтении 2021 года станет машина, более всего напомина­ющая классический масл-кар наподобие Dodge Charger или Chevrolet Camaro.