Бэтмобиль за 55 миллионов рублей. Мы на нём поездили

Не так часто в объявлениях на Авто.ру можно найти машину, которая привлекала бы столько внимания. Шесть метров длины, 3,5 метра ширины, фантастический дизайн, гигантские колёса и даже пушка – пусть это не настоящий бэтмобиль, а его реплика, выглядит всё очень серьёзно. Мы связались с владельцами этого чуда, выяснили, откуда оно взялось, как дорабатывалось и что умеет – и, разумеется, сняли обзор. Такой же необычный, как и его герой.