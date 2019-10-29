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В Америке продают Бэтмобиль с мотором от вертолёта. И на нём можно ездить по дорогам

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Андрей Шульдешов

На eBay выставлена на продажу реплика Бэтмобиля из фильма «Бэтмен» Тима Бёртона. По заявлению продавца, машина сделана в полном соответствии с оригиналом. При этом она официально оформлена, и на ней можно ездить по дорогам общего пользования.

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  • Бэтмобиль приводится в движение армейским газотурбинным двигателем (подобные обычно используются на вертолётах или танках) мощностью 400 лошадиных сил. Он раскручивается до 20 000 оборотов в минуту, работает в паре с четырёхступенчатым автоматом и способен переваривать не только керосин, но и дизель. По заявлению продавца, это единственный в мире Бэтмобиль, оснащённый таким двигателем.

  • Продавец не указывает, шасси какого автомобиля лежит в основе Бэтмобиля, однако отмечает, что машина весит примерно как Chevrolet Corvette. У машины есть пневмоподвеска, камеры кругового обзора и полный набор работающих датчиков и приборов на передней панели, сделанной в точном соответствии с приборкой машины из фильма. Для удобства по центру панели вживили сенсорный планшет.

  • Из-за того, что у Бэтмобиля есть разрешение на езду по дорогам, некоторыми фишками пришлось пожертвовать. Так, 30-калиберные пулемёты системы Браунинг – это муляжи с имитацией звуков выстрелов. Изначально на Бэтмобиле стоял также огнемёт, который выбрасывал из выхлопных труб языки пламени (как машина в фильме), однако после официального оформления эту систему удалили.

  • Продавец уверяет, что за всё время эксплуатации Бэтмобиль лишь однажды потребовал замены свечи зажигания, больше никаких проблем с ним не было. Машина находится в Америке и стоит нешуточные 680 000 долларов (больше 43 милли­онов рублей).

  • В России несколько лет назад тоже продавалась реплика Бэтмобиля из фильма Тима Бёртона. Оригинальный же автомобиль, снимавшийся в фильме, был построен на базе Chevrolet Impala и оснащался бензиновым V8. 

This is the only fantasy Bat car created that makes fiction reality. Created by artist engineer Casey Putsch. It is powered by a military spec turboshaft engine driving the rear wheels through a semi automatic gearbox. It features a custom tube frame/monocoque chassis with fully independant suspension, disc brakes, and a sequential shifter. It runs on kerosene, diesel, or Jet fuel and has a power to weight ratio comparable to a Dodge Viper. @caseyputsch https://www.instagram.com/caseyputsch

Хотели бы ездить на такой машине на работу?

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