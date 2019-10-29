В Америке продают Бэтмобиль с мотором от вертолёта. И на нём можно ездить по дорогам

Бэтмобиль приводится в движение армейским газотурбинным двигателем (подобные обычно используются на вертолётах или танках) мощностью 400 лошадиных сил. Он раскручивается до 20 000 оборотов в минуту, работает в паре с четырёхступенчатым автоматом и способен переваривать не только керосин, но и дизель. По заявлению продавца, это единственный в мире Бэтмобиль, оснащённый таким двигателем.

Продавец не указывает, шасси какого автомобиля лежит в основе Бэтмобиля, однако отмечает, что машина весит примерно как Chevrolet Corvette. У машины есть пневмоподвеска, камеры кругового обзора и полный набор работающих датчиков и приборов на передней панели, сделанной в точном соответствии с приборкой машины из фильма. Для удобства по центру панели вживили сенсорный планшет.

Из-за того, что у Бэтмобиля есть разрешение на езду по дорогам, некоторыми фишками пришлось пожертвовать. Так, 30-калиберные пулемёты системы Браунинг – это муляжи с имитацией звуков выстрелов. Изначально на Бэтмобиле стоял также огнемёт, который выбрасывал из выхлопных труб языки пламени (как машина в фильме), однако после официального оформления эту систему удалили.

Продавец уверяет, что за всё время эксплуатации Бэтмобиль лишь однажды потребовал замены свечи зажигания, больше никаких проблем с ним не было. Машина находится в Америке и стоит нешуточные 680 000 долларов (больше 43 милли­онов рублей).