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Бэтмобиль за 55 миллионов рублей отправили на штрафстоянку

Видео

Николай Андреев

Сотрудники ГИБДД остановили в Москве точную реплику автомобиля из фильма «Бэтмен против Супер­мена», которая продавалась в 2019 году на Авто.ру за 55 милли­онов рублей. Из-за чрезмерной ширины (около четырёх метров) на бэтмобиле запрещено ездить по дорогам общего пользования, однако его водитель нарушил ПДД. В итоге 501-сильный автомобиль отправили на штрафстоянку с помощью эвакуатора для грузовиков.

Автомобиль, не имеющий разрешение на эксплуатацию, был остановлен на дороге общего пользования в центре Москвы, после чего его эвакуировали на штрафстоянку. Оригиналы видео здесь: https://www.facebook.com/antonshaparin/posts/10221834102747054 и здесь: https://www.facebook.com/antonshaparin/posts/10221838477776427

Полицейские всё сделали правильно?

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