Бэтмобиль за 55 миллионов рублей отправили на штрафстоянку

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Бэтмобиль за 55 миллионов рублей. Мы на нём поездили
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Николай Андреев
Сотрудники ГИБДД остановили в Москве точную реплику автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена», которая продавалась в 2019 году на Авто.ру за 55 миллионов рублей. Из-за чрезмерной ширины (около четырёх метров) на бэтмобиле запрещено ездить по дорогам общего пользования, однако его водитель нарушил ПДД. В итоге 501-сильный автомобиль отправили на штрафстоянку с помощью эвакуатора для грузовиков.