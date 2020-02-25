Бэтмобиль за 55 миллионов рублей отправили на штрафстоянку

Сотрудники ГИБДД остановили в Москве точную реплику автомобиля из фильма «Бэтмен против Супер­мена», которая продавалась в 2019 году на Авто.ру за 55 милли­онов рублей. Из-за чрезмерной ширины (около четырёх метров) на бэтмобиле запрещено ездить по дорогам общего пользования, однако его водитель нарушил ПДД. В итоге 501-сильный автомобиль отправили на штрафстоянку с помощью эвакуатора для грузовиков.