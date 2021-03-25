Посмотрите, как выглядит Бэтмен в реальной жизни и на чём он ездит

Помимо ряда дополнительных элементов и тематических наклеек, украшающих кузов Polaris Slingshot, на нём можно заметить надпись Holy Batman. Кроме того, в описании к видео говорится, что видео записано неподалёку от Калгари.

Сочетание этих двух факторов вывело издание на благо­твори­тельную органи­зацию с тем же названием. Её члены-волонтёры в образах Бэтмена появляются на детских меро­приятиях и посещают больных детей в госпиталях, чтобы, как указано на сайте органи­зации, «заставить людей улыбаться».

Этим объясняется и выбор Polaris Slingshot в качестве транс­портного средства: ориги­наль­ный трицикл даже без доработок напоминает бэтмобиль. В США Slingshot стоит от 20 до 33 тысяч долларов и оснащается двух­литровым турбо­мотором мощностью до 180 л.с. В России дилеры марки Polaris предлагают купить такой трицикл примерно за 2,5 миллиона рублей.