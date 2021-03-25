Посмотрите, как выглядит Бэтмен в реальной жизни и на чём он ездит
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале ViralHog появилось видео, запечатлевшее движущийся по шоссе необычный трицикл Polaris Slingshot с человеком в костюме Бэтмена за рулём. Издание Autoevolution, которое провело небольшое расследование, утверждает, что это член канадской благотворительной организации.
Помимо ряда дополнительных элементов и тематических наклеек, украшающих кузов Polaris Slingshot, на нём можно заметить надпись Holy Batman. Кроме того, в описании к видео говорится, что видео записано неподалёку от Калгари.
Сочетание этих двух факторов вывело издание на благотворительную организацию с тем же названием. Её члены-волонтёры в образах Бэтмена появляются на детских мероприятиях и посещают больных детей в госпиталях, чтобы, как указано на сайте организации, «заставить людей улыбаться».
Этим объясняется и выбор Polaris Slingshot в качестве транспортного средства: оригинальный трицикл даже без доработок напоминает бэтмобиль. В США Slingshot стоит от 20 до 33 тысяч долларов и оснащается двухлитровым турбомотором мощностью до 180 л.с. В России дилеры марки Polaris предлагают купить такой трицикл примерно за 2,5 миллиона рублей.
Реплики бэтмобилей из кинофильмов о Тёмном рыцаре регулярно строят и выставляют на продажу. К примеру, в январе нынешнего года на аукционе появлялась копия машины из фильмов Тима Бёртона, которая стоила примерно 3 миллиона рублей. Одну из самых масштабных и детальных реплик, которая стала известна в России после эпизода с её эвакуацией, оценивали в 55 миллионов.