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Посмотрите, как выглядит Бэтмен в реальной жизни и на чём он ездит

Новости

Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале ViralHog появилось видео, запечат­левшее движущийся по шоссе необычный трицикл Polaris Slingshot с человеком в костюме Бэтмена за рулём. Издание Autoevolution, которое провело небольшое расследо­вание, утверждает, что это член канадской благо­тво­ри­тель­ной организации.

  • Помимо ряда дополнительных элементов и тематических наклеек, украшающих кузов Polaris Slingshot, на нём можно заметить надпись Holy Batman. Кроме того, в описании к видео говорится, что видео записано неподалёку от Калгари.

  • Сочетание этих двух факторов вывело издание на благо­твори­тельную органи­зацию с тем же названием. Её члены-волонтёры в образах Бэтмена появляются на детских меро­приятиях и посещают больных детей в госпиталях, чтобы, как указано на сайте органи­зации, «заставить людей улыбаться».

  • Этим объясняется и выбор Polaris Slingshot в качестве транс­портного средства: ориги­наль­ный трицикл даже без доработок напоминает бэтмобиль. В США Slingshot стоит от 20 до 33 тысяч долларов и оснащается двух­литровым турбо­мотором мощностью до 180 л.с. В России дилеры марки Polaris предлагают купить такой трицикл примерно за 2,5 миллиона рублей.

  • Реплики бэтмобилей из кинофильмов о Тёмном рыцаре регулярно строят и выстав­ляют на продажу. К примеру, в январе нынешнего года на аукционе появлялась копия машины из фильмов Тима Бёртона, которая стоила примерно 3 миллиона рублей. Одну из самых масштабных и детальных реплик, которая стала известна в России после эпизода с её эвакуацией, оценивали в 55 миллионов.

Хотели бы прокатиться на таком Polaris вместе с Бэтменом?

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