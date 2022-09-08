Батареи Tesla нового поколения превосходят аналоги конкурентов, но с производством возникли проблемы

Пока обещание Илона Маска начать полноценную серийную сборку аккумуляторов 4680 формально не нарушено. Он говорил о конце 2022 года, так что время у Теслы ещё есть. Однако не факт, что за оставшиеся несколько месяцев удастся решить все проблемы, и тогда у компании образуется ставшее привычным для неё отставание от объявленного графика.