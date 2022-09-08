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Батареи Tesla нового поколения превосходят аналоги конкурентов, но с производством возникли проблемы
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Кирилл Малышев

Новое поколение тяговых аккумуляторов Tesla 4680 превосходит аналоги по своим рабочим показателям и вдобавок позволит американской компании значительно сэкономить на производстве. Однако пока по-настоящему массовый выпуск батарей наладить не удалось из-за большого процента брака, пишет Reuters.

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  • Пока обещание Илона Маска начать полноценную серийную сборку аккумуляторов 4680 формально не нарушено. Он говорил о конце 2022 года, так что время у Теслы ещё есть. Однако не факт, что за оставшиеся несколько месяцев удастся решить все проблемы, и тогда у компании образуется ставшее привычным для неё отставание от объявленного графика.
  • Но как только батареи нового поколения станут делать массово, Tesla получит серьёзную экономию. Будет использоваться технология сухого, а не влажного нанесения покрытия. Она быстрее, требует меньше рабочей силы и электроэнергии. А также экологичнее, что позволит отказаться от очистных сооружений и утилизации вредных веществ.
  • Ячейки новых батарей гораздо больше по размерам. В прошлом поколении каждая насчитывает 21 миллиметр в диаметре и 70 миллиметров в высоту (отсюда и индекс 2170). У новых, как ясно их обозначения, размеры 46х80 миллиметров.
  • Чтобы сформировать аккумуляторный блок для кроссовера Model Y сейчас требуется 4400 ячеек и 17 600 сварных швов. А с новым поколением нужно будет всего 830 элементов и 1660 сварных швов. Это даст производителю экономию времени и ресурсов, позволяя увеличить объёмы выпуска.
  • Ожидается, что с батареей 4680 Tesla Model Y при текущих ценах стала бы дешевле в США на 5500 долларов. При этом только на технологию сухого нанесения покрытия придётся половина от этой суммы.

Марка Zeekr (принадлежит Geely Automobile Holdings Limited) собирается скоро представить серийный электромобиль с запасом хода около 1000 километров. Он получит аккумуляторы компании CATL нового поколения. Китайцы уверяют, что они ещё более эффективны, чем тесловские 4680.

Уложится Маск в срок на этот раз?

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