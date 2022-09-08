Батареи Tesla нового поколения превосходят аналоги конкурентов, но с производством возникли проблемы

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Tesla показала серийный грузовик Semi
Электрический Ioniq 5 N может приблизиться по мощности к BMW M5
Кирилл Малышев
Новое поколение тяговых аккумуляторов Tesla 4680 превосходит аналоги по своим рабочим показателям и вдобавок позволит американской компании значительно сэкономить на производстве. Однако пока по-настоящему массовый выпуск батарей наладить не удалось из-за большого процента брака, пишет Reuters.
Марка Zeekr (принадлежит Geely Automobile Holdings Limited) собирается скоро представить серийный электромобиль с запасом хода около 1000 километров. Он получит аккумуляторы компании CATL нового поколения. Китайцы уверяют, что они ещё более эффективны, чем тесловские 4680.