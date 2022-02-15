Оставить коммент

Американский детейлинг-центр показал мойку суперкара за 350 миллионов рублей

Батареи электротрейлера eStream хватит на неделю отдыха на природе

Новости

Герман Князев

Комменты

Американский производитель жилых прицепов Airstream представил технические подробности о концептуальном электрическом кемпере eStream, которым можно управлять со смартфона. Заряда батареи кемпера хватит на неделю отдыха на природе при активном использовании электроприборов, сообщает Popular Science.

  • Днём прицеп заряжается от солнечных панелей на крыше мощностью 0,9 кВт. Если отказаться от использования климат-контроля, то, по заверениям производителя, электричеством можно будет пользоваться «практически бесконечно».
  • Кемпер может оснащаться аккумулятором ёмкостью от 20 до 80 кВт·ч и двумя электродвигателями мощностью 40 лошадиных сил. (30 кВт). Электропривод разработан немецкой компанией ZF.
  • Батарею можно заряжать как с помощью зарядного устройства от обычной сети напряжением 240 вольт, так и через высоковольтные зарядные устройства. В первом случае на полную зарядку уйдёт ночь, во втором — всего полчаса.
  • В eStream есть собственная система курсовой устойчивости, которая избавляет владельца от необходимости настраивать сцепное устройство для правильного распределения веса.
  • При длине 6,71 метра eStream оказался на 1,77 метра длиннее самой компактной модели трейлера от Airstream — Basecamp 16 (длина — 4,94 метра, ширина — 1,95 метра), рассчитанной на четырёх человек. Но при этом он на 20 сантиметров компактнее в ширину. Для улучшения аэродинамики кемпера кондиционер убрали с крыши под днище, где находится аккумуляторная батарея.

Ранее производитель шин Continental продемонстрировал свою концепцию «умного кемпера» площадью 32 квадратных метра. Он поделён на разные зоны, имеет цифровую систему управления освещением и звуком. Continental не планирует серийного производства кемпера ContiHome, он был создан для демонстрации для демонстрации возможностей компании в области проектирования жилых помещений и использования экологичных материалов.

Хотели бы отправиться на природу с автодомом?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я