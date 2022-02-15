Батареи электротрейлера eStream хватит на неделю отдыха на природе

Днём прицеп заряжается от солнечных панелей на крыше мощностью 0,9 кВт. Если отказаться от использования климат-контроля, то, по заверениям производителя, электричеством можно будет пользоваться «практически бесконечно».

Кемпер может оснащаться аккумулятором ёмкостью от 20 до 80 кВт·ч и двумя электродвигателями мощностью 40 лошадиных сил. (30 кВт). Электропривод разработан немецкой компанией ZF.

Батарею можно заряжать как с помощью зарядного устройства от обычной сети напряжением 240 вольт, так и через высоковольтные зарядные устройства. В первом случае на полную зарядку уйдёт ночь, во втором — всего полчаса.

В eStream есть собственная система курсовой устойчивости, которая избавляет владельца от необходимости настраивать сцепное устройство для правильного распределения веса.