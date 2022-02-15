Батареи электротрейлера eStream хватит на неделю отдыха на природе

Американский производитель жилых прицепов Airstream представил технические подробности о концептуальном электрическом кемпере eStream, которым можно управлять со смартфона. Заряда батареи кемпера хватит на неделю отдыха на природе при активном использовании электроприборов, сообщает Popular Science.
- Днём прицеп заряжается от солнечных панелей на крыше мощностью 0,9 кВт. Если отказаться от использования климат-контроля, то, по заверениям производителя, электричеством можно будет пользоваться «практически бесконечно».
- Кемпер может оснащаться аккумулятором ёмкостью от 20 до 80 кВт·ч и двумя электродвигателями мощностью 40 лошадиных сил. (30 кВт). Электропривод разработан немецкой компанией ZF.
- Батарею можно заряжать как с помощью зарядного устройства от обычной сети напряжением 240 вольт, так и через высоковольтные зарядные устройства. В первом случае на полную зарядку уйдёт ночь, во втором — всего полчаса.
- В eStream есть собственная система курсовой устойчивости, которая избавляет владельца от необходимости настраивать сцепное устройство для правильного распределения веса.
- При длине 6,71 метра eStream оказался на 1,77 метра длиннее самой компактной модели трейлера от Airstream — Basecamp 16 (длина — 4,94 метра, ширина — 1,95 метра), рассчитанной на четырёх человек. Но при этом он на 20 сантиметров компактнее в ширину. Для улучшения аэродинамики кемпера кондиционер убрали с крыши под днище, где находится аккумуляторная батарея.
Ранее производитель шин Continental продемонстрировал свою концепцию «умного кемпера» площадью 32 квадратных метра. Он поделён на разные зоны, имеет цифровую систему управления освещением и звуком. Continental не планирует серийного производства кемпера ContiHome, он был создан для демонстрации для демонстрации возможностей компании в области проектирования жилых помещений и использования экологичных материалов.