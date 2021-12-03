Батареи электромобилей подешевели с 2010 года почти в 10 раз

Аккумуляторы электрокаров стремительно дешевеют, и скоро «зелёные» модели будут стоить не дороже бензиновых. За последние десять лет стоимость батарей упала почти в десять раз, пишет Insideevs.

В 2010 году литий-ионные аккумуляторы стоили около 1200 долларов за кВт·ч, а сегодня их усреднённая цена — 132 доллара за кВт·ч. За десять лет они стали доступнее на 89%. Только за последний год, несмотря на все сложности автоиндустрии, батареи подешевели на 6%.

Самые низкие цены на АКБ — в Китае, где индустрия электро­мобилей наиболее развита и сосредо­точено максимальное число производств. В Поднебесной хранилища энергии для «зелёных» моделей обходятся в 111 долларов за кВт·ч. В США цены выше на 40%, в Европе батареи дороже на 60%.

Эксперты связывают тренд, главным образом, со значительным ростом объёмов производства. Банальный закон рынка: как только товар становится массовым, он сильно дешевеет. Однако аккумуляторы требуют полезных ископаемых и создания мощностей по утилизации. И тех, и других сейчас недостаток. Поэтому возможны всплески роста цен, хотя общий тренд на удешевление вряд ли прекратится.

В перспективе нескольких лет электромобили могут опуститься в цене до машин с ДВС. И тогда их продажи больше не нужно будет стимулировать государ­ственными субсидиями.

В конце лета в Германии представили рекордный по плотности литий-металлический аккумулятор. Он при стандартных размерах хранит вдвое больше энергии, чем современные литий-ионные аккумуляторы. После тысячи циклов заряда и разряда при нулевой и комнатной температурах сохраняется 88% ёмкости.