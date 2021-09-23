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Батареи для Ford будет перерабатывать фирма бывшего топ-менеджера Tesla
Новости

Кирилл Малышев

Корпорация Ford Motor объявила о начале сотрудничества с фирмой Redwood Materials, основанной Джей-Би Штраубелем, ранее работавшим в Тесле. Компания займётся переработкой батарей электро­мобилей, пишет The Verge.

  • Стартап Штраубеля недавно привлёк 700 миллионов долларов инвестиций. Однако ради развития он не отказался и от вложений Форда в размере 50 миллионов долларов. И это уже не первый клиент Redwood Materials. Фирма также утилизирует аккуму­ляторы от компаний Nissan, Tesla, Panasonic и Specialized.
  • Однако с Фордом стартап намерен выстроить более глубокие отношения. Стороны создадут целую цепочку по переработке отходов. Реализация проекта позволит масштабно использовать материалы вторично, что снизит зависимость авто­концернов от полезных ископаемых, улучшит экологию и снизит стоимость батарей.
  • Ford выглядит идеальным партнёром. Автогигант, как и другие лидеры отрасли, в ближайшие годы представит множество электрических моделей. И через несколько лет им потребуется готовая цепочка для утилизации отходов.

Компания Ford намерена вернуть в актуальную линейку названия моделей из прошлого. Упоминаются Capri, Probe, Escort и Sierra. Сейчас у марки есть кроссовер Puma, который называется так же, как субкомпактное купе из 1990‑х. Но конкретики по этой идее пока нет.

Вы куда деваете старые аккумуляторы?

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