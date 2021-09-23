Батареи для Ford будет перерабатывать фирма бывшего топ-менеджера Tesla

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Кирилл Малышев
Корпорация Ford Motor объявила о начале сотрудничества с фирмой Redwood Materials, основанной Джей-Би Штраубелем, ранее работавшим в Тесле. Компания займётся переработкой батарей электромобилей, пишет The Verge.
Компания Ford намерена вернуть в актуальную линейку названия моделей из прошлого. Упоминаются Capri, Probe, Escort и Sierra. Сейчас у марки есть кроссовер Puma, который называется так же, как субкомпактное купе из 1990‑х. Но конкретики по этой идее пока нет.