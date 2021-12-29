Батареи для электрокроссовера Ford оказались дороже нового пикапа Ford Maverick

Издание утверждает, что заявленная дилерами стоимость батареи относится к 98,8-киловаттному блоку — самому крупному из предлагаемых для Mach-E. Базовая батарея стоит дешевле, однако приводимые дилерами цены не включают в себя стоимость доставки, так что конечному пользователю всё равно придётся при необходимости заплатить за аккумулятор сумму, которой достаточно для покупки нового «Форда».

Цены на Ford Mustang Mach-E в США стартуют с отметки 43 895 долларов (3,22 миллиона рублей), пикап Ford Maverick можно приобрести примерно за 20 тысяч долларов.

Один из канадских пользователей ресурса Reddit опубликовал скриншот расчёта стоимости батареи, где указана сумма 54 685 долларов. Даже если принять во внимание, что имеются в виду канадские доллары (в валюте США это составляет 42,6 тысяч), получается, что цена аккумуляторного блока сопоставима с ценой самого автомобиля.

Комментаторы высказали предположение, что такие высокие цены на батареи являются заградительными: производителю выгоднее продавать не запчасти для уже реализованных автомобилей, а непосредственно новые автомобили.

В начале декабря сообщалось, что за последние 10 лет стоимость автомобильных аккумуляторов снизилась почти в 10 раз (главным образом из-за наращивания объёмов производства). Ожидается, что если ситуация будет развиваться теми же темпами ближайшие несколько лет, электрокары сравняются в цене с обычными машинами.