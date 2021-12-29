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Батареи для электрокроссовера Ford оказались дороже нового пикапа Ford Maverick

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Дмитрий Елизаров

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Аккумуляторный блок для вседорожника Ford Mustang Mach-E некоторые дилеры марки в США, торгующие запчастями, продают по цене более 23,5 тысячи долларов, пишет Carscoops. Это примерно половина стоимости самого вседорожника и на 2 тысячи долларов дороже другого нового автомобиля Ford — лёгкого пикапа Maverick. И, как отмечают пользователи ресурса Reddit, это отнюдь не предел.

  • Издание утверждает, что заявленная дилерами стоимость батареи относится к 98,8-киловаттному блоку — самому крупному из предлагаемых для Mach-E. Базовая батарея стоит дешевле, однако приводимые дилерами цены не включают в себя стоимость доставки, так что конечному пользователю всё равно придётся при необходимости заплатить за аккумулятор сумму, которой достаточно для покупки нового «Форда».
  • Цены на Ford Mustang Mach-E в США стартуют с отметки 43 895 долларов (3,22 миллиона рублей), пикап Ford Maverick можно приобрести примерно за 20 тысяч долларов.
  • Один из канадских пользователей ресурса Reddit опубликовал скриншот расчёта стоимости батареи, где указана сумма 54 685 долларов. Даже если принять во внимание, что имеются в виду канадские доллары (в валюте США это составляет 42,6 тысяч), получается, что цена аккумуляторного блока сопоставима с ценой самого автомобиля.
  • Комментаторы высказали предположение, что такие высокие цены на батареи являются заградительными: производителю выгоднее продавать не запчасти для уже реализованных автомобилей, а непосредственно новые автомобили.

В начале декабря сообщалось, что за последние 10 лет стоимость автомобильных аккумуляторов снизилась почти в 10 раз (главным образом из-за наращивания объёмов производства). Ожидается, что если ситуация будет развиваться теми же темпами ближайшие несколько лет, электрокары сравняются в цене с обычными машинами.

Верите, что однажды батареи подешевеют?

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