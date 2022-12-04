Батареи электрокаров BMW станут на 30 процентов дальнобойнее и на 50 процентов дешевле

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Кирилл Малышев
Исследовательский центр BMW в Мюнхене разрабатывает тяговые аккумуляторы шестого поколения. По предварительным расчётам, они окажутся на 50% дешевле ныне выпускающихся. При этом запас хода на одной зарядке вырастет на 30%, пишет Carscoops.
Год назад аналитики выяснили, что за последнее десятилетие стоимость тяговых аккумуляторов электромобилей снизилась почти в 10 раз. В 2010 году каждый кВт·ч стоил около 1200 долларов, в 2021-м он обходился в среднем в 132 доллара. Дешевле всего производить батареи в Китае.