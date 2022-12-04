Батареи электрокаров BMW станут на 30 процентов дальнобойнее и на 50 процентов дешевле

Экономия на стоимости самого аккумулятора будет достигнута за счёт иного подхода к использованию сырья. В катоде батареи нового поколения на 50% меньше кобальта, в аноде

— на 20% меньше графита. Доля никеля и кремния, напротив, увеличена.