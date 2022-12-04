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Батареи электрокаров BMW станут на 30 процентов дальнобойнее и на 50 процентов дешевле
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Кирилл Малышев

Исследовательский центр BMW в Мюнхене разрабатывает тяговые аккумуляторы шестого поколения. По предварительным расчётам, они окажутся на 50% дешевле ныне выпускающихся. При этом запас хода на одной зарядке вырастет на 30%, пишет Carscoops.

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  • Новые ячейки сменят форму призмы на цилиндр. Это упростит сборку всей батареи и одновременно позволит делать её частью силовой структуры кузова. Такое решение увеличит жёсткость на кручение и позволит экономить на производстве.
  • Ещё одним преимуществом должно стать ускоренное время зарядки. Запас энергии от 10% до 80% станет пополняться на 30% быстрее, чем сейчас. При производстве батарей и их компонентов станет использоваться больше возобновляемых источников энергии.
  • Экономия на стоимости самого аккумулятора будет достигнута за счёт иного подхода к использованию сырья. В катоде батареи нового поколения на 50% меньше кобальта, в аноде — на 20% меньше графита. Доля никеля и кремния, напротив, увеличена.

Год назад аналитики выяснили, что за последнее десятилетие стоимость тяговых аккумуляторов электромобилей снизилась почти в 10 раз. В 2010 году каждый кВт·ч стоил около 1200 долларов, в 2021-м он обходился в среднем в 132 доллара. Дешевле всего производить батареи в Китае.

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